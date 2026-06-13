جام جهانی ۲۰۲۶؛
لوپتگی قطر آمده تا رقابت کند، نه فقط حضور داشته باشد
سرمربی تیم ملی قطر پس از تساوی ارزشمند برابر سوئیس در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و گفت بازیکنانش نشان دادند که قطر برای رقابت در بالاترین سطح فوتبال جهان به میدان آمده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی قطر در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۱-۱ مقابل سوئیس به تساوی برسد و نخستین امتیاز خود را در تاریخ این رقابتها کسب کند.
خولن لوپتگی، سرمربی اسپانیایی قطر، در نشست خبری پس از مسابقه با ابراز رضایت از نمایش شاگردانش اظهار کرد: «میدانستیم برابر یکی از تیمهای قدرتمند اروپا بازی دشواری در پیش داریم، اما بازیکنان ما شخصیت و جنگندگی فوقالعادهای از خود نشان دادند.»
او افزود: «این تیم هرگز تسلیم نشد و تا آخرین لحظه برای رسیدن به نتیجه جنگید. این تساوی میتواند نقطه عطف مهمی برای فوتبال قطر باشد.»
سرمربی قطر همچنین تأکید کرد که تیمش تنها برای حضور در جام جهانی به میدان نیامده است و گفت: «هدف ما رقابت در بالاترین سطح است. میخواهیم نشان دهیم که شایستگی حضور در این تورنمنت را داریم.»
قطر که با گل دیرهنگام خود از شکست گریخت، اکنون با کسب یک امتیاز امیدوار است در دیدارهای آینده شانس صعود از مرحله گروهی را زنده نگه دارد. عملکرد شاگردان لوپتگی مقابل سوئیس، امیدها را برای ثبت یکی از شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش داده است.