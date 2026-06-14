بازیکنان اروگوئه شب سنتی را در مکزیک جشن گرفتند

به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی اروگوئه در این شب دوستانه دور هم جمع شدند و در کنار صرف کباب سنتی، نوشیدنی محبوب خود یعنی ماته را نیز نوشیدند. تصویری از این مراسم توسط آگوستین کانوبیو، مهاجم تیم فلومیننزه، منتشر شده که او را در کنار دیه‌گو آراسکائتا، هافبک تیم فلامنگو، نشان می‌دهد. آراسکائتا به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا، دیدار نخست تیمش در جام جهانی را از دست خواهد داد.

این دورهمی در محل اقامت تیم ملی اروگوئه در شهر پلایا دل کارمن مکزیک برگزار شد. در تصویر منتشرشده، بازیکنان در حالی که دور میزها نشسته‌اند، با لیوان‌های ماته در دست و ظرف‌های پر از گوشت، بخشی از سبک زندگی و فرهنگ سنتی مردم اروگوئه را به نمایش گذاشته‌اند.

روزنامه اروگوئه‌ای ال پائیس نیز گزارش داده است که آلدوی کاتروچی، سرآشپز تیم ملی، در این مراسم حضور داشته و مسئول آماده‌سازی کباب برای اعضای تیم بوده است.

تیم ملی اروگوئه با هدایت مارسلو بیلسا در گروه H جام جهانی قرار دارد و با تیم‌های عربستان سعودی، کیپ‌ورد و اسپانیا هم‌گروه است.

شاگردان بیلسا نخستین دیدار خود را روز دوشنبه ساعت ۱۹ به وقت برزیل برابر عربستان سعودی در شهر میامی برگزار خواهند کرد. آن‌ها سپس در دومین مسابقه مرحله گروهی روز ۲۱ ژوئن و باز هم در میامی به مصاف کیپ‌ورد می‌روند.

آخرین دیدار اروگوئه در مرحله گروهی نیز پنج روز بعد و از ساعت ۲۱ به وقت برزیل در ورزشگاه آکرون مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار خواهد شد.

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