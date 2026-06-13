جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه B پس از پایان هفته اول؛ همه امیدوار با امتیاز یک
هفته نخست رقابتهای گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ با دو تا تساوی به پایان رسید
به گزارش ایلنا، رقابتهای گروه دوم جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور چهار تیم کانادا، سوئیس، قطر و بوسنیوهرزگوین وارد فاز حساس خود شده و پس از برگزاری دیدارهای نخست، جدول این گروه کاملاً فشرده و برابر است.
در نخستین مسابقه، کاناداِ میزبان برابر بوسنیوهرزگوین به تساوی ۱-۱ رسید. بوسنی ابتدا پیش افتاد اما کانادا با گل دیرهنگام خود از شکست گریخت و نخستین امتیازش را کسب کرد.
در دیگر دیدار گروه، قطر و سوئیس نیز به تساوی ۱-۱ رضایت دادند؛ سوئیس با گل زودهنگام پیش افتاد اما قطریها در دقایق پایانی بازی را به تساوی کشاندند تا هر چهار تیم گروه یک امتیازی شوند.
وضعیت فعلی گروه B:
سوئیس: ۱ امتیاز
کانادا: ۱ امتیاز
قطر: ۱ امتیاز
بوسنیوهرزگوین: ۱ امتیاز
با توجه به برابری کامل تیمها از نظر امتیاز، تفاضل گل و گل زده، رقابت برای صعود به مرحله حذفی کاملاً باز است و دیدارهای آینده، بهویژه بازیهای کانادا–قطر و سوئیس–بوسنی، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت این گروه خواهند داشت. طبق قوانین جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول هر گروه مستقیماً صعود میکنند و برخی تیمهای سوم نیز شانس حضور در مرحله یکشانزدهم نهایی را خواهند داشت.