جدول گروه B پس از پایان هفته اول؛ همه امیدوار با امتیاز یک

به گزارش ایلنا، رقابت‌های گروه دوم جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور چهار تیم کانادا، سوئیس، قطر و بوسنی‌وهرزگوین وارد فاز حساس خود شده و پس از برگزاری دیدارهای نخست، جدول این گروه کاملاً فشرده و برابر است.

در نخستین مسابقه، کاناداِ میزبان برابر بوسنی‌وهرزگوین به تساوی ۱-۱ رسید. بوسنی ابتدا پیش افتاد اما کانادا با گل دیرهنگام خود از شکست گریخت و نخستین امتیازش را کسب کرد.

در دیگر دیدار گروه، قطر و سوئیس نیز به تساوی ۱-۱ رضایت دادند؛ سوئیس با گل زودهنگام پیش افتاد اما قطری‌ها در دقایق پایانی بازی را به تساوی کشاندند تا هر چهار تیم گروه یک امتیازی شوند.

وضعیت فعلی گروه B:

سوئیس: ۱ امتیاز

کانادا: ۱ امتیاز

قطر: ۱ امتیاز

بوسنی‌وهرزگوین: ۱ امتیاز

با توجه به برابری کامل تیم‌ها از نظر امتیاز، تفاضل گل و گل زده، رقابت برای صعود به مرحله حذفی کاملاً باز است و دیدارهای آینده، به‌ویژه بازی‌های کانادا–قطر و سوئیس–بوسنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این گروه خواهند داشت. طبق قوانین جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول هر گروه مستقیماً صعود می‌کنند و برخی تیم‌های سوم نیز شانس حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را خواهند داشت.

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