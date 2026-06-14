حمله ناموفق یک هوادار به زمین در دیدار آمریکا و پاراگوئه

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار بین تیم‌های ملی آمریکا و پاراگوئه، یک هوادار به طور نا موفقی سعی کرد تا به زمین بازی وارد شود. این حادثه در زمان اضافه بازی رخ داد، زمانی که مردی (که هویت او فاش نشده است) از جایگاه تماشاگران به زمین پریده و قصد داشت تا بر روی چمن قدم بگذارد، اما بلافاصله توسط نیروهای امنیتی متوقف شد.

بر اساس تصاویری که توسط چند استریمر ضبط شده، این هوادار که یک توپ مربوط به جام جهانی ۲۰۲۶ را در دست داشت، از جای خود بلند شد و به سمت ناحیه‌ای که پشت نیمکت‌های ذخیره قرار دارد، حرکت کرد تا به زمین مسابقه برسد. اما به محض اینکه نیروهای امنیتی متوجه او شدند، به سرعت به سمت او هجوم بردند تا مانع از ورودش به زمین شوند.

این هوادار که در زمان وقوع حادثه عینک آفتابی به چشم داشت، پس از متوقف شدن، مورد تمسخر و توهین سایر تماشاگران قرار گرفت.

در ادامه، خلاصه‌ای از بازی آمریکا و پاراگوئه در اولین روز از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ارائه می‌شود. آمریکا بازی را با قدرت آغاز کرد و به قدری که گل اول خود را در دقیقه هفت به ثمر رساند که این گل، سومین گل سریع‌ترین گل زده شده توسط یک کشور میزبان در بازی افتتاحیه جام جهانی محسوب می‌شود.

سپس، با دو گل از فولارین بالوگون، نتیجه به ۳-۰ به نفع آمریکا تغییر کرد و پاراگوئه تنها در دقیقه ۷۳ توسط مائوریسیو ماگالهاس پرادو موفق به کاهش اختلاف شد. در نهایت، جیوانی رینا با گل دیگری در وقت اضافه، نتیجه را برای تیم مائوریسیو پوچتینو به ۴-۱ رساند.

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