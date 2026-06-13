جام جهانی ۲۰۲۶؛
محمود ابوندا بهترین بازیکن دیدار قطر و سوئیس شد
تیم ملی قطر در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر سوئیس به تساوی رسید؛ نتیجهای که بیش از هر چیز مدیون درخشش محمود ابوندا درون دروازه العنابی بود. سنگربان قطر با واکنشهای تماشایی و مهار چند موقعیت خطرناک، عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی قطر در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر سوئیس به تساوی ارزشمند دست یافت؛ دیداری که ستاره بیچونوچرای آن، محمود ابوندا، دروازهبان العنابی بود.
ابوندا از همان دقایق ابتدایی مسابقه بارها مقابل حملات پرتعداد سوئیسیها ایستادگی کرد و با واکنشهای بهموقع، مانع از فروپاشی دروازه قطر شد. در شرایطی که سوئیس مالکیت بیشتری بر بازی داشت و موقعیتهای خطرناکی خلق میکرد، دروازهبان قطر با آرامش و تمرکز بالا تیمش را در جریان مسابقه نگه داشت.
عملکرد درخشان ابوندا سرانجام با انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن دیدار قطر و سوئیس همراه شد؛ جایزهای که نقش تعیینکننده این گلر در کسب یک امتیاز ارزشمند را تأیید کرد.
پس از گل تساوی قطر در دقایق پایانی، نمایش کمنقص ابوندا بیش از پیش به چشم آمد؛ چرا که اگر مهارهای او در طول مسابقه نبود، العنابی هرگز فرصت بازگشت به بازی را پیدا نمیکرد.
به این ترتیب، محمود ابوندا نه تنها عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد، بلکه نام خود را به عنوان یکی از نخستین ستارههای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز مطرح کرد؛ دروازهبانی که با دستانش، رؤیای قطر را زنده نگه داشت.