قیمت بلیتهای بازی فرانسه - سنگال در جام جهانی به ۱۰۰۰ دلار رسید
بلیتهای بازی فرانسه و سنگال که روز سهشنبه در استادیوم مت لایف واقع در ایست راثرفورد نیوجرسی برگزار میشود، در حال حاضر با قیمتهای بالای ۸۰۰ یورو در سایتهای فروش مجدد به فروش میرسند.
به گزارش ایلنا، بلیتهای این بازی که در ساعت ۲۱ به وقت ایران برگزار خواهد شد، به دلیل تقاضای بالا، در حال حاضر با قیمتهایی از ۱۰۰۰ دلار (بیش از ۸۶۰ یورو) در دسترس هستند. با نزدیک شدن به زمان برگزاری بازی، انتظار میرود قیمتها همچنان افزایش یابد؛ به طوری که بلیتهایی با قیمت بیش از ۱۰۰۰ یورو نیز در روز جمعه به فروش رفتهاند.
در حالی که بسیاری از هواداران به دلیل زمان کم، امکان سفر به ایالات متحده را ندارند، این سوال مطرح میشود که هر هوادار فوتبال چقدر حاضر است برای تماشای چنین بازیای هزینه کند.