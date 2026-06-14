به گزارش ایلنا، زانتی و کامبیاسو پس از دیدار تیم‌های اسطوره‌های رئال مادرید و اینتر در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، نظرات خود را درباره بازگشت مورینیو به رئال مادرید بیان کردند. زانتی، که سابقه همکاری با مورینیو در اینتر را دارد، گفت: «او شخصیتی قوی دارد، به خوبی این باشگاه را می‌شناسد و تلاش خواهد کرد تا تمام دانش خود را منتقل کند تا رئال مادرید در تمامی رقابت‌ها به موفقیت برسد.»

از سوی دیگر، استبان کامبیاسو، بازیکن سابق تیم ملی آرژانتین و رئال مادرید و قهرمان لیگ قهرمانان اروپا با اینتر در سانتیاگو برنابئو، ابراز کرد که بازگشت به این ورزشگاه برای او «خوشحالی» به همراه داشته است. او همچنین به یادآوری قهرمانی‌اش در «یک لیگ قهرمانان فراموش‌نشدنی» با اینتر و تجربه‌هایش با رئال مادرید پرداخت. کامبیاسو در پایان گفت: «برای مورینیو بهترین آرزوها را دارم، هم برای رئال مادرید و هم برای خود او. امیدوارم این دوره برایش موفقیت‌آمیز باشد.»

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