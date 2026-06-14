استادیوم هالیوود پارک جاذبهای بینظیر در جام جهانی ۲۰۲۶
در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، استادیوم جدید هالیوود پارک در اینگلوود به عنوان یکی از زیباترین و گرانترین استادیومهای تاریخ فوتبال معرفی شده است.
به گزارش ایلنا، این استادیوم با ظرفیت ۷۰ هزار نفر، از بیرون به نظر نمیرسد که جاذبه خاصی داشته باشد. به دلیل محدودیتهای ترافیکی هوایی در اطراف، مهندسان بخشی از ساختار آن را در زیر زمین قرار دادهاند و به همین دلیل، این سازه به طور طبیعی در محیط اطراف خود گنجانده شده است. با ورود به این مجموعه عظیم، احساس میشود که به یک حباب وارد شدهاید؛ فضایی آرام و دلنشین که تنها چند ساعت تا آغاز بازی فاصله دارد.
با نزدیک شدن به استادیوم، نمای آن به تدریج نمایان میشود. این سازه بزرگ و در عین حال متواضع، بر روی محل سابق مسابقات اسبدوانی هالیوود پارک ساخته شده است. پس از چند دقیقه انتظار و استفاده از آسانسورها، به ارتفاع میرسید و با ورود به داخل، با صحنهای شگفتانگیز روبرو میشوید. این استادیوم که در سال ۲۰۲۰ افتتاح شده، با هزینهای بالغ بر ۵ میلیارد دلار، به عنوان گرانترین استادیوم ساخته شده در تاریخ شناخته میشود.
یکی از ویژگیهای بارز این استادیوم، صفحه نمایش غولپیکر "Infinity Screen" است که زیر سقف آویزان شده و طول آن نزدیک به ۱۱۰ متر است. این صفحه نمایش، بزرگترین صفحه نمایش معلق در جهان به شمار میرود و به خوبی با طراحی استادیوم هماهنگ شده است.
تجربه تماشاگران در این استادیوم به دقت طراحی شده است. امکاناتی نظیر بوفهها و سرویسهای بهداشتی به راحتی در دسترس هستند و تردد در میان جمعیت نیز به خوبی مدیریت میشود. همچنین، فروشگاههای رسمی و فضاهای تفریحی در گوشه و کنار استادیوم قرار دارند که تجربه تماشاگران را فراتر از یک مسابقه فوتبال میبرد.
تنها نقطه ضعف این استادیوم، دید محدود از ردیفهای بالایی و به ویژه از جایگاه خبرنگاران است که به دلیل طراحی زمین، مشاهده برخی نقاط دشوار میشود. با این حال، این موضوع جزئی و ناچیز به نظر میرسد. با توجه به اینکه این استادیوم در سال ۲۰۲۸ میزبان مسابقات المپیک شنا خواهد بود، انتظار میرود که نمایشهای فوقالعادهای را به تماشاگران ارائه دهد.