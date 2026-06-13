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تیم ملی برزیل با نشان طلایی برابر مراکش به میدان رفت

تیم ملی برزیل با نشان طلایی برابر مراکش به میدان رفت
کد خبر : 1798529
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تیم ملی فوتبال برزیل در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که روز شنبه در نیوجرسی به مصاف مراکش خواهد رفت، با یک جزئیات مهم در لباس خود به میدان می‌رود: یک نشان طلایی با نماد این مسابقات در یکی از آستین‌های پیراهن.

به گزارش ایلنا، در تمامی دوره‌های جام جهانی، لباس‌های تیم‌ها معمولاً با نماد این رقابت‌ها در آستین‌ها تزئین می‌شوند. اما در دوره ۲۰۲۶، تغییراتی در این زمینه به وجود آمده است: سه مدل مختلف از نشان‌ها طراحی شده است.

تیم‌های قهرمان جهان حق دارند از یک نشان طلایی استفاده کنند که نماد پیروزی و رنگ جام قهرمانی است. برزیل به عنوان یکی از قهرمانان، این نوآوری را در این دوره معرفی می‌کند.

رنگ‌های دیگر برای کشورهایی که قهرمان نشده‌اند، سیاه و سفید است و استفاده از آن‌ها بستگی به رنگ اصلی لباس تیم دارد تا تضاد مناسبی ایجاد شود.

تیم‌های دیگری که از نشان طلایی استفاده خواهند کرد شامل آرژانتین، آلمان، اسپانیا، فرانسه، انگلیس و اروگوئه هستند. ایتالیا، تنها قهرمان جهانی که در این دوره حضور ندارد، از این نشان بهره‌مند نخواهد شد.

 

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