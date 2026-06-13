پاتو: آنجلوتی بهترین مربی و پدر جهان است

به گزارش ایلنا، پاتو که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ تحت هدایت آنچلوتی در آث میلان بازی کرده، در مصاحبه‌ای با اسکای اسپورت گفت: «صحبت کردن درباره آنچلوتی همیشه برای من احساسی است. او تنها یک مربی نیست، بلکه مانند یک پدر برای من است. او یکی از مهم‌ترین درس‌های زندگی‌ام را به من آموخت: احترام.»

این بازیکن برزیلی در ادامه به یادآوری روزهایی پرداخت که در تابستان ۲۰۰۷ از باشگاه برزیلی اینترناسیونال به آث میلان پیوست و آنچلوتی او را به بزرگان فوتبال مانند پاولو مالدینی، رونالدو نازاریو، جنارو گتوزو، آندره پیرلو و کافو معرفی کرد. او گفت: «من ۱۷ ساله بودم و در آن زمان با این بازیکنان دست می‌دادم. از چهره‌هایشان می‌توانستم احترامشان به مربی را ببینم.»

پاتو آنچلوتی را بهترین مربی جهان می‌داند و این موضوع انتظارات خاصی را برای جام جهانی به وجود آورده است. او افزود: «او تمام چیزی است که ما برزیلی‌ها انتظار داریم. او به ما امید می‌دهد که بتوانیم قهرمان جام جهانی شویم. وقتی شما به عنوان یک تیم بهترین مربی جهان را در راس دارید، طبیعی است که انتظار داشته باشید قهرمانی را به دست آورید، هرچند می‌دانید که این کار آسان نیست.»

تیم ملی برزیل در ساعت ۰۰:۰۰ به وقت ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی به مصاف مراکش خواهد رفت و پس از آن نیز دیدارهایی با هایتی و اسکاتلند در برنامه دارد. برزیل تاکنون پنج بار قهرمان جام جهانی شده است.

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