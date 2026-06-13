جام جهانی ۲۰۲۶؛
قطر 1 - 1 سوئیس | عنابی ها از شکست فرار کردند
در دومین دیدار گروه B جام جهانی، تیمهای ملی فوتبال سوئیس و قطر به نتیجه تساوی رسیدند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال قطر بهعنوان دومین نماینده فوتبال آسیا، از ساعت 22:30 امشب (شنبه - به وقت ایران) در گروه B جام جهانی 2026 و در ورزشگاه بای آرِئای شهر سانفرانسیسکوی آمریکا به مصاف تیم ملی سوئیس رفت که این مسابقه با گل ثانیههای پایانی قطریها، با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید.
در شروع این بازی در حالی که قطر بازی را خوب شروع کرده بود، ادمیلسون جونیور فرصت تک به تک با دروازهبان سوئیس را از دست داد تا بهترین موقعیت عنابیپوشان در ابتدای مسابقه دست برود. سوئیس اما بعد از این موقعیت، جریان بازی را به طور کامل در اختیار گرفت و چندین موقعیت خطرناک روی دروازه قطر ایجاد کرد تا در نهایت در دقیقه 14، برخورد محمود ابوندا با بازیکن سوئیس را داور پنالتی تشخیص بدهد.
بریل امبولو در دقیقه 17 نیز این ضربه پنالتی را برخلاف جهت حرکت دروازهبان قطر وارد دروازه کرد تا تیم سوئیس با یک گل از حریف خود پیش بیفتد. بعد از این گل، باز هم سوئیس توپ و میدان را در اختیار خود نگه داشت و در اکثر لحظات با تعداد بازیکنان زیاد در یکسوم دفاعی قطر حضور داشت.
در نیمه دوم سوئیس با برتری نفری در یکسوم دفاعی قطر سعی کرد تا کنترل بازی را مانند نیمه اول در اختیار خود نگه دارد. این تیم چندین بار تا آستانه باز کردن دروازه حریف خود هم پیش رفت و چندین موقعیت خوب نیز به دست آورد که آنها را با بیدقتی از دست داد؛ تا اینکه در دقیقه 4+90 بوعلام خوخی با یک ضربه سر دیدنی دروازه سوئیس را باز کرد تا شاگردان لوپتگی در دیداری که عملکرد خوبی نداشتند، یک تساوی ارزشمند مقابل سوئیس به دست بیاورند و اولین امتیاز تاریخ قطر در جام جهانی رقم بخورد.
در گروه B جام جهانی؛ تیمهای کانادا، بوسنی، سوئیس و قطر حضور دارند. در اولین دیدار این گروه تیمهای کانادا و بوسنی به نتیجه تساوی یک - یک رضایت داده بودند.
با این نتایج، هر چهار تیم گروه B جام جهانی یک امتیازی شدند و همه چیز به دو بازی آینده گره خورد.