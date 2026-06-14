با آمار جوانترین بازیکنان تاریخ جام جهانی
مسابقات جام جهانی فوتبال آغاز شده و در حالی که منتظر ورود به مراحل حساس این رقابتها هستیم، یک رکورد قابل توجه به ثبت رسیده است.
به گزارش ایلنا، در دیدار بین تیمهای ملی آفریقای جنوبی و مکزیک، گیلبرتو مورا، بازیکن جوان تیم ملی مکزیک، در دقیقه ۶۶ به میدان آمد و با ۱۷ سال، ۷ ماه و ۲۸ روز به یکی از جوانترین بازیکنان تاریخ جام جهانی تبدیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از توتو اسپورت، مورا که بازیکن باشگاه تیخوانا است، در رده ششم این لیست قرار دارد و تنها از پله، اسطوره فوتبال برزیل، عقبتر است. اما در این ردهبندی چه کسانی دیگر حضور دارند؟
در رده بیستم، مایکل اوون، مهاجم انگلیسی قرار دارد که در سن ۱۸ سال و ۶ ماه و ۱ روزگی در جام جهانی ۱۹۹۸ به میدان رفت. او در دیدار تیم ملی انگلیس مقابل تونس که با نتیجه ۲-۰ به پایان رسید، بازی کرد. در رده نوزدهم، آسی میو تور، بازیکن تیم ملی توگو، با ۱۸ سال و ۵ ماه و ۱۲ روز در سال ۲۰۰۶ به میدان رفت و در رده هجدهم، جویسون بنت از کاستاریکا با ۱۸ سال و ۵ ماه و ۸ روز در جام جهانی ۲۰۲۲ بازی کرد.
در ادامه، وینسنت آبوبکر از کامرون با ۱۸ سال و ۴ ماه و ۲۸ روز در سال ۲۰۱۰ به میدان رفت و در رده شانزدهم، برتوس د هاردر از هلند با ۱۸ سال و ۴ ماه و ۲۲ روز در سال ۱۹۳۸ بازی کرد.
در ردههای بالاتر، چهرههای شناختهشدهتری نیز حضور دارند. کریستین اریکسن از دانمارک در سن ۱۸ سال و ۴ ماه در سال ۲۰۱۰ به میدان رفت و گابی از اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۲ با ۱۸ سال و ۳ ماه و ۱۸ روز در دیدار مقابل کاستاریکا بازی کرد.
در نهایت، در رده اول، نورمن ویتساید از ایرلند شمالی با ۱۷ سال و ۱ ماه و ۱۰ روز در سال ۱۹۸۲ به میدان رفت. این رکوردها نشاندهنده جوانی و استعدادهای درخشان فوتبال در سطح جهانی است و به نظر میرسد که این رکوردها به زودی شکسته خواهند شد.