تصمیم توخل درباره جود بلینگام مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلستان به‌زودی و در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶) در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کرواسی خواهد رفت. این تیم که به دنبال کسب عنوان قهرمانی است، از سال ۱۹۶۶ که به عنوان میزبان قهرمان شد، نتوانسته به این موفقیت دست یابد.

توماس توخل، سرمربی انگلستان، در آخرین تمرین پیش از آغاز جام جهانی، نشانه‌هایی از ترکیب اصلی تیم خود ارائه داد. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، به نظر می‌رسد جود بلینگام، هافبک رئال مادرید، در رقابت برای پیراهن شماره ۱۰ با مورگان راجرز پیروز شده و در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت، در حالی که هافبک آستون ویلا ممکن است روی نیمکت بنشیند.

جان استونز و ازری کونسا به عنوان زوج مدافع مرکزی در نظر گرفته شده‌اند، در حالی که مارک گوهی از منچسترسیتی که پیش از این به عنوان گزینه اصلی مطرح بود، ممکن است از ترکیب اصلی خارج شود. توخل هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.

در سمت راست خط حمله، اگر بوکایو ساکا در شرایط مناسب باشد، به عنوان بازیکن اصلی به میدان خواهد رفت. اما وضعیت جسمانی این بازیکن که به دلیل مصدومیت در پای خود نیاز به مراقبت دارد، باید در طول جام جهانی تحت نظر باشد. نونی مادوئکه، دیگر بازیکن و وینگر آرسنال، گزینه‌ای مناسب در صورت عدم حضور ساکا خواهد بود. توخل به این بازیکن اعتماد زیادی دارد و ممکن است برای حفظ ساکا، از هر دو بازیکن در طول بازی استفاده کند.

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