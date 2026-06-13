حواشی جالب برای بازیکن جدید آرژانتین بعد از دعوت: گم شدن چمدان

به گزارش ایلنا، مارکوس سنسی، مدافع تیم ملی آرژانتین، روز شنبه اولین تمرین خود را در زیر آفتاب سوزان میانه روز ایالت میسوری انجام داد. او که به تازگی به این شهر رسیده، با خوشحالی و در کنار نیکو گونزالس، به تمرینات پیوست و به عنوان جایگزین بالردی که به دلیل مصدومیت از ترکیب خارج شده، به تیم ملحق شده است.

سنسی که سفر طولانی از ایبیزا را با توقف‌هایی در فرانکفورت و شیکاگو پشت سر گذاشته، در حین سفر با مشکل گم شدن یکی از چمدان‌هایش نیز مواجه شده است. او در فرودگاه بین‌المللی کانزاس سیتی با ابراز خوشحالی از دعوت به تیم ملی گفت: "خیلی خوشحالم. ابتدا می‌خواهم یک آغوش بزرگ به فلک (بالردی) بفرستم که در شرایط سختی قرار دارد و برایش آرزوی بهبودی سریع دارم."

او همچنین افزود: "از این فرصت بسیار خوشحالم و می‌خواهم از آن به بهترین شکل استفاده کنم. تا آخرین لحظه هیچ تماسی نداشتم و بابت این فرصت سپاسگزارم." سنسی که شماره ۲ را که به دلیل مصدومیت بالردی خالی مانده، بر تن خواهد کرد، به دلیل مصدومیت نیکلاس تاگلیافیکو به تیم اضافه شده است.

این مدافع ۲۹ ساله که به تازگی به تاتنهام پیوسته، با وجود اینکه در ابتدا در لیست ۲۶ نفره قرار نداشت، هرگز از تمرین و آماده‌سازی غافل نشده و به دقت به جزئیات و حرکات تیم ملی توجه کرده است. حالا او در ایالات متحده است و آماده است تا از فرصتی که به نظر می‌رسید از دست رفته، بهره‌برداری کند. تلاش‌های او اکنون به ثمر نشسته است.

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