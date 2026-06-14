ژاپن به دنبال شگفتی در جام جهانی: واتانابه به پیروزی ایمان دارد

به گزارش ایلنا، ژاپن با آرزوهای بزرگ به جام جهانی ۲۰۲۲ می‌رود. این کشور برای هفتمین بار در تاریخ خود در این رقابت‌ها شرکت می‌کند، اما تا به حال هر بار در مرحله گروهی یا یک‌هشتم نهایی حذف شده است. امسال، این تیم به عنوان یک مدعی غیرمنتظره امیدوار است که بتواند شگفتی‌ساز شود. آیسه اودا پیش‌تر اعلام کرده بود که هدفش قهرمانی در جهان است. واتانابه در این باره می‌گوید: «این واقعاً با روحیه ژاپنی‌ها همخوانی دارد.»

او ادامه می‌دهد: «شما باید اهداف خود را تا حد ممکن بالا بگذارید و سپس به سختی برای رسیدن به آن‌ها تلاش کنید. در گذشته، ما این اهداف را به خاطر احترام برای خودمان نگه می‌داشتیم، اما اکنون اینگونه نیست. ما به عنوان یک تیم به شدت رشد کرده‌ایم و به همین دلیل اعتماد به نفس ما نیز افزایش یافته است.»

ژاپن دیگر کشوری نیست که آرزوهایش را پنهان کند. واتانابه می‌گوید: «ما در ژاپن مدت‌هاست که به توانایی‌های خود ایمان داریم، اما هرگز آن را بیان نمی‌کردیم. حالا ما جرأت داریم بگوییم: بله، ما می‌توانیم این تورنمنت را ببریم.»

این اعتماد به نفس با پیروزی‌های اخیر بر کشورهای بزرگی مانند برزیل و انگلستان تقویت شده است. واتانابه با احتیاط می‌گوید: «با این حال، ما باید متواضع بمانیم. این پیروزی‌ها هیچ تضمینی نمی‌دهند. ما نمی‌خواهیم فکر کنیم که به راحتی می‌توانیم قهرمان جهان شویم. این پیروزی‌ها فقط نشان می‌دهند که ما می‌توانیم چنین مسابقاتی را ببریم. بیشتر از این نیست. من نمی‌خواهم بر روی این موضوع تأکید زیادی بگذارم، زیرا از آن زمان نگاه‌ها به ما به شکل متفاوتی تغییر کرده است.»

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