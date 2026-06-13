نیمار در اولین بازی برزیل در نقش تماشاگر
نیمار به دلیل مصدومیت در بازی نخست برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ غایب است اما در کنار تیم ملی حضور دارد.
به گزارش ایلنا، نیمار که به دلیل مصدومیت در عضله ساق پای راست در حال بهبودی است، در مسیر به استادیوم مت لایف در نیوجرسی، همراه با کاروان تیم ملی برزیل بود. این استادیوم میزبان بازی نخست برزیل برابر مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود که ساعت ۱۹ به وقت ایران آغاز میشود.
نیمار، شماره ۱۰ تیم ملی، به اتوبوسی که بازیکنان را به محل بازی میبرد، سوار شد. او صبح امروز در سالن ورزشی هتل محل اقامت تیم تمرین کرد. هرچند هنوز با توپ تمرین نکرده است، اما انتظار میرود که هفته آینده به تمرینات گروهی بازگردد، همانطور که کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی، اعلام کرد.
آنچلوتی در این باره گفت: «نیمار به شدت در حال کار کردن است تا هر چه سریعتر بهبود یابد. انتظار میرود او به زودی به گروه ملحق شود. ما نیمار را نه تنها به خاطر کیفیت فنیاش که غیرقابل انکار است، بلکه به خاطر تجربه و مثالی که میتواند برای جوانترها باشد، دعوت کردیم.»
نیمار در بازی امروز غایب است اما ممکن است در نیمکت ذخیرهها حضور داشته باشد و در مراسم ورود تیمها به میدان شرکت کند. در این دوره، فیفا اجازه داده است که تمامی ۲۶ بازیکن هر تیم در مرکز میدان برای اجرای سرود ملی حضور داشته باشند.
نیمار هنوز در تمرینات تیم ملی در ایالات متحده با کفشهای فوتبال به میدان نرفته است. او با سایر بازیکنان تمریناتی با توپ انجام داده، اما تنها با کفشهای ورزشی تمرین کرده و بیشتر زمان خود را در فیزیوتراپی سپری کرده است.
این مهاجم در تاریخ ۱۷ مه در بازی سانتوس برابر کوریبیا در لیگ برزیل دچار مصدومیت شد و پس از آن، سانتوس اعلام کرد که او دچار ورم شده است. نیمار در تاریخ ۲۷ مه به تیم ملی ملحق شد و مصدومیت درجه دو او تأیید شد و با کاروان تیم ملی در حال درمان سفر کرد. فدراسیون فوتبال برزیل تصمیم به حفظ شماره ۱۰ گرفت، در حالی که پیشبینی میشد او به مدت دو تا سه هفته از میادین دور باشد و در بازیهای دوستانه برابر پاناما و مصر غایب باشد.