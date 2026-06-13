خط و نشان پیرمرد هلندی برای مانشافت
ادووکات: کوراسائو توانایی شگفتزده کردن آلمان را دارد
دیک ادووکات، سرمربی ۷۸ ساله و باسابقه کوراسائو، با اتکا به تجربیات طولانیمدت خود در دنیای فوتبال اعلام کرد که شاگردانش ترسی از تقابل با آلمان ندارند و برای خلق یک شگفتی بزرگ به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، «ما شانس داریم. این تیم جاهطلبیهای بزرگی در سر دارد و دقیقاً به همین خاطر میتواند به دستاوردهای زیادی برسد.» این جملاتی بود که سرمربی اسبق بروسیا مونشنگلادباخ در گفتگو با نشریه «بیلد» بر زبان آورد و در ادامه پرده از این موضوع برداشت که چرا آلمان، بینقصترین حریف ممکن برای بازی افتتاحیه کوراسائو است:
«شروع مستقیم رقابتها در برابر آلمان برای ما فوقالعاده است. این پاداشی است تا بلافاصله متوجه شویم در چه جایگاهی قرار داریم. هدف نهایی ما صعود به دور بعدی مسابقات است.»
اگرچه کوراسائوییها در اولین حضور تاریخ خود در جام جهانی، برای بازی فردا و روی کاغذ، یک بازنده و تیم ضعیفتر به شمار میروند، اما آنها به خوبی از تاریخچه و گذشته ناامیدکننده آلمان در گامهای نخست آگاه هستند. تیمی که در هر دو دوره جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، تورنمنت را با شکست آغاز کرد و در هر دو بار نیز در همان مرحله گروهی چمدانهایش را به مقصد خانه بست.