استقبال ویژه امباپه از زوج فرانسوی در رئال

به گزارش ایلنا، ابراهیما کوناته، مدافع تنومند فرانسوی، به تازگی به دوران حضور خود در جمع لک‌لک‌های لیورپول پایان داد و با امضای قراردادی رسمی، تعهد خود را به رئال مادرید اعلام کرد. انتظار می‌رود این مدافع فرانسوی نقشی کلیدی و محوری را در قلب خط دفاعی لوس بلانکوس برای فصل آینده و سال‌های پس از آن ایفا کند.

یکی از افرادی که به موفقیت کوناته در پایتخت اسپانیا اطمینان بالایی دارد، کیلیان امباپه است. فوق‌ستاره خط حمله مادریدی‌ها در جریان حضور در اردوی تیم ملی فرانسه، در خصوص ویژگی‌های فنی و استعداد این مدافع به گفتگو پرداخت و هم‌تیمی جدید خود در باشگاه رئال مادرید را به شدت تحسین کرد.

امباپه درباره ویژگی‌های این مدافع جدید گفت: «کوناته یک مدافع بسیار تهاجمی است، البته در بهترین معنای ممکن آن. او هرگز حرکت اشتباه یا بی‌موردی انجام نمی‌دهد، در یارگیری فوق‌العاده سخت‌گیر و محکم است و کاری می‌کند که بازیکن حریف کاملاً حس کند شب سختی را در پیش دارد. من عاشق حضور مدافعانی مثل او در تیمم هستم.»

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