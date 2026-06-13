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خط و نشان در لیگ یک فرانسه برای جام جهانی

رقص جنجالی اندریک روی اعصاب اشرف حکیمی

رقص جنجالی اندریک روی اعصاب اشرف حکیمی
کد خبر : 1798492
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در آستانه تقابل جذاب برزیل و مراکش در جام جهانی، بازخوانی جنگ لفظی و درگیری اندریک و اشرف حکیمی در لیگ فرانسه، جذابیت‌های این مسابقه بزرگ را به اوج خود رسانده است.

به گزارش ایلنا، تنها چند ساعت پیش از رویارویی بزرگ تیم‌های ملی برزیل و مراکش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، سایه سنگین یک جنجال قدیمی و داغ از لیگ فرانسه بر این مسابقه سنگینی می‌کند. ماجرا به حدود دو ماه پیش و نبرد حساس تیم‌های پاری‌سن‌ژرمن و المپیک لیون در ورزشگاه پارک دو پرنس بازمی‌گردد؛ جایی که لیون موفق شد با درخشش بی‌چون‌وچرای پدیده برزیلی خود با نتیجه ۲ بر ۱ پاریسی‌ها را زمین‌گیر کند. اندریک که با یک گل و یک پاس گل ستاره زمین بود، پس از گلزنی دست به یک رقص تحریک‌آمیز در کنار پرچم کرنر زد؛ رفتاری که به شدت خشم اشرف حکیمی، مدافع ملوانی و کاپیتان مراکش را برانگیخت و باعث شد او برای برخورد با ستاره جوان برزیلی به سمتش هجوم ببرد، هرچند با دخالت داور و بازیکنان غائله همان‌جا خاتمه یافت.

رقص جنجالی اندریک روی اعصاب اشرف حکیمی

پس از سوت پایان آن مسابقه، حکیمی نتوانست عصبانیت خود را پنهان کند و در مصاحبه‌ای تند علیه ستاره برزیلی موضع گرفت. او گفت: «ما نباید روی بازیکنان حریف تمرکز کنیم. من فقط می‌خواستم تیمم متمرکز بماند و او از انجام کارهایی که به طرفداران ما مربوط می‌شود، دست بردارد. اندریک باید روی فوتبال تمرکز کند، به ویژه اینکه بازیکن خوبی است. اما وقتی او کارهایی انجام می‌دهد که ارتباطی با فوتبال ندارد، این موضوع من را عصبانی می‌کند، به خصوص که ما در حال باخت بودیم.»

اندریک که با رئال مادرید قرار دارد و نیم‌فصل دوم را به صورت قرضی در لیون سپری کرد، کارنامه‌ای درخشان با ثبت ۸ گل و ۷ پاس گل در ۲۱ بازی به جا گذاشت تا دوباره به اردوی سلسائو دعوت شود. مروارید سیاه‌پوش رئالی‌ها پاسخ این انتقادات را به شکلی کاملاً کنایه‌آمیز در فضای مجازی داد؛ او با انتشار تصویر رقص خود و ویدیوی جشن گلزنی‌ به همراه دو هم‌تیمی‌اش، به نوعی برای مدافع مراکش خط و نشان کشید. جود بلینگام، فوق‌ستاره انگلیسی رئال مادرید نیز با کامنتی جنجالی زیر این پست از هم‌تیمی آینده‌اش حمایت کرد و نوشت: «ادامه بده به رقصیدن، بوبی!» تا حالا همه منتظر راند دوم این دوئل نفس‌گیر در نیوجرسی باشند.

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