پاسخ منفی پروفسور به روسونری؛ رانگنیک تا ۲۰۲۸ با اتریش تمدید کرد
رالف رانگنیک، سرمربی باسابقه تیم ملی اتریش، با امضای قراردادی رسمی و طولانیمدت تا ژوئن ۲۰۲۸ در سمت خود ابقا شد تا پروژه بزرگ میلان برای جذب این مربی آلمانی کاملاً با شکست مواجه شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه میلان در راه بهخدمت گرفتن گزینه اصلی خود برای هدایت روسونری ناکام ماند. رالف رانگنیک، سرمربی نامآشنای آلمانی، ترجیح داد به کار خود در رده ملی ادامه دهد و قراردادش را با فدراسیون فوتبال اتریش به صورت رسمی تا ژوئن ۲۰۲۸ تمدید کند.
رانگنیک پس از نهایی شدن این توافق، آب پاکی را روی دست مدیران باشگاه ایتالیایی ریخت و با جملهای کوتاه و قاطع به رسانهها گفت: «من در اتریش میمانم و قلبم با این تیم است.»
با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال اتریش، این همکاری تا پایان رقابتهای جام ملتهای اروپا (یورو ۲۰۲۸) معتبر خواهد بود تا پروفسور آلمانی با خیالی آسوده به بازسازی و هدایت عقابها ادامه دهد. در سمت مقابل، مدیران میلان که با پاسخ منفی و غیرمنتظره رانگنیک شوکه شدهاند، زمان را از دست نداده و بلافاصله سراغ گزینههای جانشین رفتهاند؛ بر اساس آخرین گزارشها، در حال حاضر نام مربیانی چون اولیور گلاسنر، ماتیاس یایسل و روبن آموریم به عنوان جدیترین گزینهها برای نشستن روی نیمکت داغ سنسیرو مطرح شده است.