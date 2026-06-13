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زمان حضور تیم ملی ایران در آمریکا مشخص شد/ آریایی‌ها در لس‌آنجلس

زمان حضور تیم ملی ایران در آمریکا مشخص شد/ آریایی‌ها در لس‌آنجلس
کد خبر : 1798485
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تیم ملی فوتبال ایران قرار است روز یکشنبه به لس آنجلس برسد تا خود را برای نخستین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده کند.

به گزارش ایلنا، به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران که به عنوان یکی از نمایندگان آسیا در این رقابت‌ها حضور دارد، در یک هتل چهار ستاره نزدیک به فرودگاه لس آنجلس اقامت خواهد داشت.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این تیم در هتل وستدریفت مستقر خواهد شد و یک بازرسی نهایی امنیتی در ساعات آینده برای تأیید این محل انجام می‌شود. انتظار می‌رود که تیم ملی ایران شب یکشنبه یا بامداد دوشنبه به وقت فرانسه به این هتل وارد شود.

تیم ملی ایران در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف نیوزیلند خواهد رفت. این دیدار ۲۴ ساعت پس از ورود آنها به آمریکا برگزار می‌شود. این رویداد به دلیل برگزاری جام جهانی، با پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای همراه خواهد بود.

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