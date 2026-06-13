پلیس دو مظنون را بازداشت کرد
بازگشت تجهیزات سرقتشده تیم ملی انگلیس
چند روز پس از سرقت بخشی از تجهیزات تیم ملی انگلیس در کانزاسسیتی، مسئولان این تیم موفق شدند اقلام مفقودشده را بازیابی کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، تیم ملی فوتبال انگلیس بخش قابل توجهی از تجهیزات تمرینی سرقتشده خود را که چند روز پیش در کانزاسسیتی ایالت میزوری به سرقت رفته بود، پس گرفت.
منابع آگاه که به دلیل نداشتن مجوز رسمی برای اظهارنظر نامشان فاش نشده، اعلام کردند اقلام مفقودشده که عمدتاً شامل کفشهای ورزشی و تجهیزات تمرینی بود، پیش از نخستین مسابقه انگلیس در جام جهانی مقابل کرواسی بازیابی شده است.
این سرقت زمانی رخ داد که تیم لجستیکی اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) در حال آمادهسازی محل استقرار جدید این تیم در مجموعه ورزشی «سووپ ساکر ویلیج» در کانزاسسیتی بود. تجهیزات مذکور داخل یک ون قرار داشت و هنوز تخلیه نشده بود که به سرقت رفت.
پلیس کانزاسسیتی پیشتر با انتشار بیانیهای تأیید کرده بود که درباره «احتمال سرقت تجهیزات از یک خودروی متعلق به تیم» تحقیق میکند. در همان بیانیه آمده بود که دو فرد مظنون در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند.
پلیس همچنین تأکید کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتری پس از تکمیل بررسیها منتشر خواهد شد.
شاگردان توماس توخل پیش از ورود به کانزاسسیتی، ۱۰ روز را در ایالت فلوریدا و در اردوی آمادهسازی پیش از جام جهانی سپری کردند. آنها در این مدت مقابل نیوزیلند و کاستاریکا به میدان رفتند و هر دو مسابقه را بدون دریافت گل با پیروزی پشت سر گذاشتند.
انگلیس پس از برتری ۳ بر صفر برابر کاستاریکا، یک دیدار تدارکاتی غیررسمی و پشت درهای بسته نیز مقابل تیم «میامی افسی» از لیگ دسته دوم آمریکا برگزار کرد که با پیروزی ۶ بر صفر به پایان رسید.
پس از پایان این اردو، اعضای تیم یک روز استراحت کردند و سپس روز شنبه راهی کانزاسسیتی شدند تا مراحل پایانی آمادهسازی خود را برای حضور در جام جهانی دنبال کنند.
در همین حال، تیمهای ملی آرژانتین و هلند نیز کانزاسسیتی را به عنوان محل استقرار خود در طول رقابتها انتخاب کردهاند. آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، از کمپ اصلی باشگاه اسپورتینگ کانزاسسیتی استفاده خواهد کرد و هلند نیز تمرینات خود را در مجموعه اختصاصی باشگاه کانزاسسیتی کارنت برگزار میکند.
تیم ملی انگلیس رقابتهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را روز چهارشنبه با دیدار مقابل کرواسی در ورزشگاه دالاس آغاز خواهد کرد. این تیم سپس روز ۲۳ ژوئن برابر غنا در ورزشگاه ژیلت فاکسبورو به میدان میرود و در آخرین مسابقه مرحله گروهی نیز ۲۷ ژوئن مقابل پاناما در منطقه نیویورک-نیوجرسی صفآرایی خواهد کرد.