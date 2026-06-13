یحیی توره سرمربی اسلوان براتیسلاوا شد
یحیی توره، ستاره سابق منچسترسیتی و بارسلونا، نخستین تجربه رسمی خود به عنوان سرمربی را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه اسلوان براتیسلاوا به صورت رسمی از انتخاب یحیی توره به عنوان سرمربی جدید خود خبر داد تا هافبک نامدار سالهای گذشته فوتبال جهان، نخستین تجربه سرمربیگری خود را در سطح حرفهای آغاز کند.
توره برای پذیرش این مسئولیت، از کادر فنی تیم ملی عربستان سعودی جدا شد. او در تیم ملی عربستان به عنوان دستیار فعالیت میکرد. این مربی ۴۳ ساله پیش از این نیز سابقه حضور در آکادمی باشگاه تاتنهام را در کارنامه داشت.
او پس از معرفی رسمی در جمع رسانهها گفت: «از این فرصت بسیار خوشحال و هیجانزده هستم و واقعاً نمیتوانم برای آغاز همکاری با تیم صبر کنم. ولادیمیر وایس شایسته احترام فراوان است؛ او دستاوردهای بزرگی در اسلوان داشته و من میخواهم ضمن ادامه دادن مسیر موفق او، ایدهها و ویژگیهای خاص خودم را نیز به تیم اضافه کنم.»
توره افزود: «فوتبال برای من همه چیز است. عاشق چالشهای جدید هستم و هدایت باشگاهی بزرگ با تاریخچهای غنی، ورزشگاهی زیبا و اهداف بلندپروازانه، انگیزه فراوانی به من میدهد.»
سرمربی جدید اسلوان درباره آغاز دوران سرمربیگری خود نیز اظهار داشت: «در نقش دستیار فرصت همکاری با مربیانی مانند روبرتو مانچینی را داشتم، اما مدتها بود که دوست داشتم پروژهای مستقل را به عنوان سرمربی هدایت کنم.»
اسلوان براتیسلاوا فصل گذشته بیستوچهارمین قهرمانی خود در لیگ برتر اسلواکی را جشن گرفت و همچنان پرافتخارترین باشگاه فوتبال این کشور محسوب میشود.
این تیم همچنین در فصل ۲۵-۲۰۲۴ برای دومین بار در تاریخ خود به لیگ قهرمانان اروپا راه یافت، اما در مرحله لیگ عملکرد موفقی نداشت و با شکست در هر هشت مسابقه، در رتبه سیوپنجم جدول ۳۶ تیمی قرار گرفت.
یحیی توره در ابتدای سال ۲۰۲۰ و پس از جدایی از باشگاه چینی چینگدائو، به دوران حرفهای خود پایان داد. نخستین تجربه رسمی او در عرصه مربیگری به عنوان دستیار در تیم المپیک دونتسک اوکراین رقم خورد؛ حضوری که چهار ماه به طول انجامید.
ملیپوش پیشین ساحل عاج در آگوست ۲۰۲۲ هدایت تیم زیر ۱۶ سالههای تاتنهام را به عهده گرفت و سپس در سال ۲۰۲۳ به عنوان دستیار راهی استاندارد لیژ بلژیک شد. او در اکتبر همان سال نیز به کادرفنی تیم ملی عربستان سعودی تحت هدایت روبرتو مانچینی اضافه شد.
توره در دوران حرفهای یکی از موفقترین هافبکهای نسل خود به شمار میرفت. او بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ پیراهن منچسترسیتی را به تن کرد و همراه این تیم سه عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس، دو قهرمانی جام اتحادیه و یک قهرمانی جام حذفی را به دست آورد.
او پیش از حضور در فوتبال انگلیس نیز بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ برای بارسلونا بازی کرد و همراه آبیاناریها سه بار قهرمان لالیگا شد و در سال ۲۰۰۹ نیز جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر برد.