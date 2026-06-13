ویتسل: این بلژیک یادآور نسل طلایی است
اکسل ویتسل، هافبک باتجربه تیم ملی بلژیک، معتقد است انرژی تازهای در اردوی این تیم شکل گرفته و شاگردان رودی گارسیا میتوانند ناکامی جام جهانی ۲۰۲۲ را جبران کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اکسل ویتسل، ستاره ۳۷ ساله تیم ملی بلژیک، معتقد است تیم ملی کشورش با روحیهای تازه و فضایی متفاوت پا به جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته و امیدوار است پس از ناکامی تلخ در قطر، این بار عملکردی موفقتر در کانادا، مکزیک و آمریکا داشته باشد.
ویتسل که از باسابقهترین بازیکنان حاضر در این دوره از جام جهانی به شمار میرود، نخستین بازی ملی خود را در سال ۲۰۰۸ انجام داد و اکنون چهارمین حضورش در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را تجربه میکند.
او عضوی از نسل طلایی فوتبال بلژیک بود؛ نسلی که در جام جهانی ۲۰۱۴ به مرحله یکچهارم نهایی رسید و در سال ۲۰۱۸ نیز تا نیمهنهایی پیش رفت. با این حال، ویتسل در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز حضور داشت؛ رقابتی که با حذف زودهنگام بلژیک در مرحله گروهی به پایان رسید.
این هافبک باتجربه پس از آن رقابتها از فوتبال ملی خداحافظی کرد، اما بعدها متقاعد شد تا برای یورو ۲۰۲۴ به تیم ملی بازگردد. او در آن مسابقات بیشتر نقش بازیکن ذخیره را بر عهده داشت و حالا بار دیگر در فهرست بلژیک برای جام جهانی قرار گرفته است.
ویتسل در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «واقعاً خوشحالم که اینجا هستم. هر بازیکنی فرصت حضور در چهار جام جهانی را به دست نمیآورد و به این موضوع افتخار میکنم.»
او درباره شرایط تیم ملی بلژیک افزود: «وقتی به این تیم نگاه میکنم، تا حدی یاد جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل میافتم؛ ترکیبی از بازیکنان باتجربه و نسل جدید، در کنار فضای بسیار خوبی که درون تیم وجود دارد.»
هافبک بلژیکی همچنین از نقش رودی گارسیا، سرمربی فرانسوی تیم ملی که از ابتدای سال گذشته هدایت این تیم را بر عهده گرفته، تمجید کرد و گفت: «رودی گارسیا موفق شده انرژی تازهای به کل تیم تزریق کند. از همان زمانی که دوباره به اردو برگشتم، آن حس مثبت و جرقهای متفاوت را احساس کردم؛ بهویژه از زمان آغاز آمادهسازی برای جام جهانی.»
او ادامه داد: «حضور در جام جهانی همچنان بالاترین سطح فوتبال است و من به خوبی میدانم که عضویت در چنین رویدادی تا چه اندازه اهمیت دارد.»
ویتسل که در پایان فصل همراه با خیرونا از لالیگا سقوط کرد، این روزها بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، تأکید کرد که همچنان آماده کمک به تیم است.
او گفت: «نقش من حالا با گذشته متفاوت است و این موضوع را میدانم. سرمربی میداند که چه در ترکیب اصلی باشم و چه از روی نیمکت وارد زمین شوم، میتواند روی من حساب کند. من در اختیار تیم هستم و به همین دلیل اینجا حضور دارم.»
ملیپوش باتجربه بلژیک در پایان خاطرنشان کرد: «مهمترین موضوع، تیم است. در این گروه هیچ خودخواهی و خودبزرگبینی وجود ندارد. ما چنین فضایی نداریم و دقیقاً به همین دلیل است که جو تیم بسیار خوب و مثبت است.»
تیم ملی بلژیک رقابتهای خود در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را روز دوشنبه با دیدار مقابل مصر در شهر سیاتل آغاز خواهد کرد.