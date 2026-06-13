به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی که سابقه درخشانی در فوتبال ایران دارد، پس از چند ماه دوری از نیمکت مربیگری، با امضای قراردادی هدایت دهوک را بر عهده گرفت. این مربی ۵۵ ساله پس از جدایی از فولاد خوزستان، پیشنهادهای مختلفی از داخل و خارج ایران دریافت کرده بود، اما در نهایت حضور در لیگ عراق را برای ادامه فعالیت حرفه‌ای خود انتخاب کرد.

مذاکرات میان طرفین طی روزهای گذشته انجام شد و پس از توافق نهایی، قرارداد همکاری به امضا رسید تا گل‌محمدی رسماً هدایت نماینده شهر دهوک را در فصل جدید سوپرلیگ عراق بر عهده بگیرد.

سرمربی جدید دهوک یکی از پرافتخارترین مربیان فوتبال ایران به شمار می‌رود. او در دوران حضورش در پرسپولیس موفق به کسب سه عنوان قهرمانی لیگ برتر، سه قهرمانی جام حذفی، سه قهرمانی سوپرجام و همچنین نایب‌قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا شد. گل‌محمدی پس از ترک پرسپولیس نیز هدایت فولاد خوزستان را بر عهده گرفت و در نخستین فصل حضورش عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشت.

در ماه‌های اخیر نام او پیرامون چند باشگاه عراقی از جمله دهوک و اربیل مطرح شده بود و حتی شایعاتی درباره بازگشتش به فوتبال ایران نیز به گوش می‌رسید، اما در نهایت این مربی باتجربه تصمیم گرفت نخستین تجربه رسمی خود در فوتبال عراق را آغاز کند.

باشگاه دهوک نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن خوشامدگویی به گل‌محمدی، از جذب او به عنوان بخشی از برنامه‌های بلندپروازانه خود یاد کرد:«هر کسی که با بزرگان مذاکره کند، لزوما در رسیدن به توافق موفق نمی‌شود!

در میان رقابتی دشوار و ارائه پیشنهادهای جذاب، باشگاه ما موفق شد یکی از برجسته‌ترین مربیان منطقه را به خدمت بگیرد.

امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که قرارداد همکاری با یحیی گل‌محمدی، مربی نامدار ایرانی، برای هدایت پروژه ورزشی ما در مرحله پیش‌رو به امضاء رسیده است.

این قرارداد صرفا امضای چند برگ کاغذ نیست؛ بلکه بیانگر بزرگی آرزوها و اهداف ما و نشان‌دهنده اعتمادمان به توانایی‌هایمان برای رقابت و دستیابی به موفقیت‌های بزرگ است.

به شهر کوهستانی دهوک خوش آمدید.»

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