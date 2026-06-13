انقلاب در قوانین لیگ برتر انگلیس
جنگ تمامعیار با اتلاف وقت از فصل جدید
لیگ برتر انگلیس با همکاری کمیته داوران، بستهای از تغییرات قانونی و اجباری را برای فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ با هدف ریشهکن کردن اتلاف وقت و اصلاح مداخله VAR تصویب کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاههای حاضر در سطح اول فوتبال انگلیس از این پس تحت قوانین سختگیرانه و زمانبندیشده جدیدی فعالیت خواهند کرد که برای روانسازی سرعت مسابقات و ریشهکن کردن تاکتیکهای بدبینانه اتلاف وقت طراحی شده است.
بازیکنان مصدومی که نیاز به مداوای پزشکی در داخل زمین دارند، اکنون باید حداقل به مدت یک دقیقه خارج از مستطیل سبز بمانند که این زمان نسبت به گذشته دو برابر شده است. علاوه بر این، پارامترهای جدید و دقیقی برای شمارش معکوس پرتاب اوت، ضربات دروازه و تعویض بازیکنان معرفی شده است که در صورت فراتر رفتن از بازههای زمانی مشخص، جریمههای عملیاتی شدیدی اعمال خواهد شد.
دگرگونی در پروتکلهای داوری و تایید ویدیویی اخراجها
چارچوب نظارتی جامع مسابقات پس از رایزنیهای عمیق در کارگروه مشورتی، با تغییرات گستردهای همراه شده است. داوران تمرکز بیشتر و قاطعتری روی خطاهای کشیدن لباس و بدن، شبیهسازی و چالشهای فیزیکی غیرمنصفانه در داخل محوطه جریمه خواهند داشت. کمکداوران ویدیویی (VAR) هم صلاحیت مستقیم خود را گسترش داده و چراغ سبز را برای بازبینی صحنههای مربوط به کارت زرد دومِ منجر به اخراج دریافت کردهاند.
پیادهسازی دستورالعملهای فنی بهدنبال بازخوردهای قاطع در یک نظرسنجی مستقل از ذینفعان صورت گرفت که ناامیدی گسترده جامعه فوتبال را از وقتکشیهای تاکتیکی دروازهبانها نشان میداد. ۹۶ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی، قاطعانه رای به حفظ فوتبال فیزیکی و درگیرانه لیگ برتر دادند و خواهان آن شدند که داوران مثل گذشته با سوتهای بیمورد، جریان بازی را متوقف نکنند. به همین دلیل، اتحادیه لیگ برتر از اجرای آپدیتهای اختیاری فیفا در قوانین داوری خودداری کرد تا سرعت بالا، هیجان و اصالت سنتی فوتبال انگلیس دستنخورده باقی بماند.
کادر فنی تیمها باید در طول تمرینات پیشفصل، پروتکلهای مدیریت بازی خود را به سرعت بازنگری کنند تا با شمارش معکوس سختگیرانه تعویضها جریمه نشوند. تیمهایی که به استفاده از وقفههای تاکتیکی در میانه بازی شهرت دارند، متوجه خواهند شد که بازسازی خط دفاعی آنها به دلیل غیبت طولانیمدت و اجباری بازیکن مصدوم کاملاً به خطر میافتد. این تغییرات ساختاری، تیمهای بیانضباط را در طول برنامه فشرده زمستانی به شدت جریمه خواهد کرد و یک چالش تاکتیکی جدی برای سرمربیان خواهد بود.
نگاهی به تغییرات کلیدی مقررات لیگ برتر در قالب جدول
|
دستهبندی مقررات
|
قانون / روند قبلی
|
قانون / دستورالعمل جدید برای ۲۷-۲۰۲۶
|
جریمه / پیامد نقض قانون
|
مداوای مصدومیت در زمین
|
بازیکنان قبل از اجازه ورود مجدد، باید ۳۰ ثانیه خارج از زمین میماندند.
|
حداقل زمان ماندن بازیکن در خارج از زمین به ۱ دقیقه افزایش یافته است.
|
تیمها برای مدت طولانیتری ۱۰ نفره بازی خواهند کرد تا زمان انتظار بازیکن تمام شود.
|
شمارش معکوس تعویض
|
هیچ محدودیت زمانی دقیق یا مشخصی برای خروج بازیکن از زمین اعمال نمیشد.
|
بازیکنان تعویضشده حداکثر ۱۰ ثانیه فرصت دارند تا زمین بازی را ترک کنند.
|
در صورت تخلف، بازیکن جانشین تا زمان سپری شدن ۱ دقیقه (در توقف بعدی بازی) نمیتواند وارد شود.
|
شروع مجدد با اوت و ضربه دروازه
|
داوران عموماً اخطارهای شفاهی یا کارت زرد برای اتلاف وقت طولانی صادر میکردند.
|
شمارش معکوس سختگیرانه ۵ ثانیهای و قانون تغییر مالکیت برای تاکتیکهای تاخیری اعمال میشود.
|
پرتاب اوت: مالکیت به حریف واگذار میشود.
ضربه دروازه: یک ضربه کرنر به سود تیم حریف اعلام خواهد شد.
|
گسترش دامنه وظایف VAR
|
ورود VAR به تصمیمات مربوط به کارت زرد دوم و بازبینی آن کاملاً ممنوع بود.
|
کمکداور ویدیویی اکنون موظف است تصمیمات داور در صحنههای منجر به کارت زرد دوم (و اخراج پس از آن) را بازبینی کند.
|
کاهش اخراجهای اشتباهی که ناشی از دادن کارت زرد دومِ نادرست به بازیکنان است.
|
جریمه کشیدن مو
|
جریمهها فاقد استانداردسازی مشخص بین کارت زرد و اخراج مستقیم بود.
|
راهنمای انضباطی شفافی بر اساس میزان شدت، قدرت و نیت انجام این رفتار معرفی شده است.
|
نیروی بیش از حد/رفتار وحشیانه: کارت قرمز مستقیم.
بدون نیروی بیش از حد: کارت زرد.
|
خطا روی دروازهبانها
|
این چالشها اغلب نادیده گرفته میشدند مگر اینکه برخورد فیزیکی شدیدی صورت میگرفت.
|
تمرکز شدید روی بازیکنان مهاجمی که بدون هدف بازی با توپ، به طور غیرمنصفانه مانع حرکت دروازهبان میشوند.
|
یک خطای فوری به سود دروازهبان جهت محافظت از او در داخل محوطه جریمه اعلام میشود.
|
خطاهای گرفتن و کشیدن
|
آستانه برخورد فیزیکی در طول ضربات ایستگاهی اغلب بیش از حد سختگیرانه قلمداد نمیشد.
|
تشخیص قویتر رفتارهای غیرفوتبالی (گرفتن یار) در زمین که تأثیر مادی و آشکاری روی بازیکن مهاجم میگذارد.
|
اگر مدافع به جای تلاش برای زدن توپ، صرفاً رقیب را هدف قرار دهد، ضربه آزاد مستقیم یا پنالتی اعلام میشود.