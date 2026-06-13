به گزارش ایلنا، گزارش‌های غیررسمی از محل برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ حاکی از آن است که تمام بلیت‌های بازی بامداد فردای دو تیم ملی فوتبال برزیل و مراکش در ورزشگاه عظیم مت‌لایف به سرعت فروخته شده است.

این مسابقه بزرگ با حضور بیش از 80 هزار تماشاگر و هوادار مشتاق برگزار خواهد شد که این استادیوم را به یکی از شلوغ‌ترین و پرشورترین تقابل‌های مرحله گروهی تبدیل می‌کند. این مسابقه توجه رسانه‌های جهانی را به شدت به خود جلب کرده و به عنوان یکی از بلیت‌های نایاب این تورنمنت شناخته می‌شود.

تیم ملی برزیل با تکیه بر ستاره‌های تکنیکی خود و به عنوان یکی از مدعیان اصلی جام گام به این مسابقه می‌گذارد. در سوی مقابل، شیرهای اطلس یعنی تیم ملی مراکش که در دوره گذشته شگفتی‌ساز بزرگ مسابقات بودند، با مهره‌های سرشناس خود در پی به چالش کشیدن سلسائو هستند. تقابل سبک فوتبال تهاجمی برزیل با سازماندهی و پایداری مراکشی‌ها در حضور یک استادیوم مملو از تماشاگر در نیوجرسی، یکی از جذاب‌ترین قاب‌های جام جهانی امسال را رقم خواهد زد.

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