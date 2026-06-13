دمبله: امباپه آماده فتح جام جهانی ۲۰۲۶ است

به گزارش ایلنا، در حالی که اولین بازی فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶ به سرعت نزدیک می‌شود، عثمان دمبله در بحبوحه انتقادات فزاینده ماه‌های اخیر علیه این فوق‌ستاره فرانسوی، به صورت علنی به دفاع از هم‌تیمی و کاپیتان اول فرانسه، کیلین امباپه پرداخت.

مهاجم پاری‌سن‌ژرمن استدلال کرد که ذره‌بین نقد پیرامون امباپه فراتر از مستطیل سبز رفته است و باور دارد انتظاراتی که از یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های تیم وجود دارد، بیش از حد و افراطی شده است.

دمبله: انتقادها از امباپه بی‌انصافی است

دمبله در گفت‌وگو با روزنامه اسپانیایی مارکا اعلام کرد که بخش زیادی از انتقادات وارد شده به امباپه مبالغه‌آمیز بوده و مهاجم رئال مادرید به هدفی همیشگی برای افکار عمومی تبدیل شده است.

بال کناری تیم ملی فرانسه هم توانایی فوتبالی و هم شخصیت امباپه را مورد تمجید قرار داد و بر رابطه نزدیکی که این دو در طول سال‌ها با یکدیگر ساخته‌اند، تاکید کرد.

«مردم در قبال او بسیار بی‌انصاف بوده‌اند. انتقادها از کیلین خیلی زیاده‌روی است چون او بازیکن فوق‌العاده‌ای است. او همچنین در خارج از زمین یک انسان عالی است چون من او را برای مدتی طولانی می‌شناسم. گاهی اوقات انتقادات صرفاً به این دلیل که او کیلین امباپه است افراطی می‌شود. نیازی نیست تا این حد با او سخت‌گیر بود.»

دمبله همچنین خاطرنشان کرد که تقریباً تمام جنبه‌های رفتاری امباپه، بدون توجه به عملکردهایش در داخل زمین، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.

«چه بند کفش‌هایش را ببندد چه نبندد، چه جوراب‌هایش را بالا بکشد چه نکشد—این دیگر خیلی زیاد است. او هنوز یک انسان است و بازیکنی با کیفیت استثنایی محسوب می‌شود. اینجا در تیم ملی فرانسه، او با همه رابطه بسیار خوبی دارد. او یک رهبر، کاپیتان ما و یک بازیکن بسیار مهم است.»

اتحاد همه‌جانبه خروس‌ها پشت سر کاپیتان

اظهارات دمبله در لحظه‌ای حیاتی مطرح می‌شود، زیرا فرانسه خود را برای آغاز کمپین جام جهانی آماده می‌کند و امباپه بار دیگر به عنوان نقطه کانونی خط حمله ایفای نقش خواهد کرد.

حمایت از او نشان‌دهنده یک رویکرد گسترده‌تر در اردوی فرانسه است، جایی که هم‌تیمی‌ها و کادر فنی همواره بر رهبری و نفوذ امباپه در رختکن تاکید کرده‌اند.

دمبله به جای دامن زدن به جنجال‌ها، به وضوح نشان داد که امباپه همچنان قلب تپنده جاه‌طلبی‌های فرانسه در صحنه جهانی است. پیام برنده کنونی توپ طلا صریح و مستقیم بود: در پشت این فوق‌ستاره جهانی، یک فوتبالیست نخبه و انسانی قرار دارد که شایسته است بر اساس عملکردهایش قضاوت شود—نه بر اساس سر و صدای مداومی که اغلب بزرگ‌ترین نام‌های این ورزش را احاطه می‌کند.

انتهای پیام/