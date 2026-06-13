پروتکل ویژه فیفا برای صاعقه در جام جهانی
احتمال ماراتنهای چند ساعته در آمریکا
با اعلام فیفا، بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ در صورت تشخیص صاعقه در شعاع 13 کیلومتری استادیومها، بلافاصله متوقف خواهند شد و این تعلیق تا ۳۰ دقیقه پس از آخرین رعد و برق ادامه مییابد.
به گزارش ایلنا، این تورنمنت – که به طور مشترک توسط ایالات متحده، کانادا و مکزیک میزبانی میشود – در بخشهایی از این کشورها دقیقاً در اوج فصل طوفان برگزار میشود و قوانین سختگیرانهای به ویژه در ایالات متحده برای صاعقه در نظر گرفته شده است.
وضعیت جوی، از جمله خطر رعد و برق، پیش از این هم در مرحله آمادهسازی مسابقات نقش داشته است؛ به طوری که بازی دوستانه انگلیس و کاستاریکا پس از بارش باران شدید و احتمال وقوع صاعقه در منطقه اورلاندو با یک ساعت تاخیر آغاز شد.
شهر سوزان نیویورک، با دمایی در حدود ۳۵ درجه سانتیگراد در روزهای افتتاحیه تورنمنت، کمتر از ۲۴ ساعت قبل از تقابل برزیل و مراکش در نیوجرسی، بارش شدید باران، رعد و برق و صاعقه را تجربه کرد.
فیفا در طول این مسابقات از قوانین وضعشده توسط مقامات محلی پیروی میکند، سازمان ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) اعلام کرده است که در صورت شناسایی هرگونه برخورد صاعقه در شعاع ۱۳ کیلومتری یک استادیوم، بازی باید متوقف شود.
این سناریویی بود که چندین بار در جریان رقابتهای جام باشگاههای جهان در سال گذشته در ایالات متحده مشاهده شد و شش مسابقه به دلیل طوفانهای الکتریکی به حالت تعلیق درآمد.
این موضوع شامل دیدار تیمهای چلسی و بنفیکا نیز میشد که به وقت محلی در ساعت ۱۶:۳۸ آغاز شد و در نهایت چهار ساعت و ۳۸ دقیقه پس از زمان شروع اولیه خود به پایان رسید.
استادیومهای واقع در منطقه ساحلی خلیج مکزیک و جنوب شرقی ایالات متحده بیش از سایر مناطق در معرض تهدید طوفانهای همراه با رعد و برق قرار دارند و فیفا در صورت متوقف شدن جریان بازی، شرایط هر مسابقه را به صورت مورد به مورد بررسی خواهد کرد.
اگر صاعقه در فاصله کمتر از ۱۳ کیلومتری برخورد کند، یک شمارش معکوس نیمساعته پیش از اجازه برای از سرگیری بازی آغاز میشود. هرگونه برخورد بعدی صاعقه، این ساعت را دوباره به صفر بازمیگرداند که پتانسیل ایجاد تاخیرهای طولانیمدت، شبیه به آنچه در بازی چلسی و بنفیکا در شارلوت واقع در کارولینای شمالی رخ داد را دارد.
چالش همزمانی مسابقات در شبهای طوفانی آمریکا
اگر طوفانها در طول دور پایانی بازیهای مرحله گروهی رخ دهند، احتمال بروز مشکلات جدی وجود دارد. زمان آغاز دو بازی در هر گروه به صورت همزمان تنظیم شده است تا از ایجاد هرگونه مزیت برای کشورها به واسطه آگاهی از نتیجه مورد نیازشان جلوگیری شود؛ هرچند تحت چنین شرایطی و با وجود تاخیرهای ناشی از وضعیت جوی، ممکن است بروز این اتفاق ناگزیر باشد.
در صورتی که شرایط به حدی خطرناک باشد که منجر به لغو کامل مسابقه شود، قوانین جام جهانی صراحت دارند که بازی باید در تاریخ دیگری برگزار شود، به طوری که مسابقه دقیقاً از همان دقیقهای که متوقف شده بود با انجام دقایق باقیمانده از سر گرفته خواهد شد.