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اشک‌های کانسلو برای مادرش: هنوز آخرین فریادش را به یاد دارم

اشک‌های کانسلو برای مادرش: هنوز آخرین فریادش را به یاد دارم
کد خبر : 1798384
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ژوائو کانسلو، مدافع بارسلونا، در گفت‌وگویی احساسی از دو حادثه تلخ زندگی خود سخن گفت؛ از درگذشت مادرش در یک سانحه رانندگی تا سرقت خشونت‌آمیز از منزلش که با جراحات شدید همراه بود.

به گزارش ایلنا، ژوائو کانسلو، مدافع پرتغالی بارسلونا، در گفت‌وگویی احساسی با برنامه «Alta Definição» شبکه SIC پرتغال، از سخت‌ترین لحظات زندگی خود پرده برداشت و درباره مرگ مادرش و همچنین سرقتی که در خانه‌اش رخ داد، صحبت کرد.

کانسلو در بخشی از این گفت‌وگو به ماجرای حمله سارقان به منزلش اشاره کرد و گفت:«آن‌ها پشتشان به من بود و احساس کردم فرصتی دارم تا کاری انجام دهم. امروز از این تصمیم پشیمانم، اما موفق شدم ضربه‌ای به پشت سر یکی از آن‌ها بزنم. او به جلو افتاد و چاقویی که در دست داشت روی زمین افتاد.»

او ادامه داد: «توانستم چاقو را با پا دور کنم، اما ناگهان فرد دیگری از پشت سر با یک میله آهنی به سرم ضربه زد. این جای زخمی که هنوز روی سرم باقی مانده، یادگار همان حادثه است. هشت بخیه خوردم و بیهوش شدم.»

مدافع تیم ملی پرتغال درباره لحظه به هوش آمدن خود نیز گفت: «از هوش رفته بودم و وقتی به خودم آمدم، دیدم یک چاقو روی گردنم قرار دارد.»

کانسلو در بخش دیگری از این مصاحبه به تلخ‌ترین حادثه زندگی‌اش، یعنی از دست دادن مادرش، پرداخت و با بغض گفت: «تنها در چند میلی‌ثانیه زندگی من برای همیشه تغییر کرد. هنوز آخرین فریاد مادرم و گریه‌های برادر هشت ساله‌ام را به یاد دارم.»

او درباره آن سانحه رانندگی افزود: «تلاش کردم خودرو را بلند کنم تا مادرم را بیرون بیاورم، اما نتوانستم. بلند کردن یک خودرو غیرممکن است.»

این مدافع پرتغالی که سال‌ها در بالاترین سطح فوتبال اروپا بازی کرده، اعتراف کرد که خاطرات آن حادثه همچنان در ذهنش زنده است و هرگز نتوانسته آخرین لحظات حضور مادرش را فراموش کند.

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