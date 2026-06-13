تحقق پیشگویی بزرگ مربیان از آریزونا تا ونکوور
اندریک در آرزوی پادشاهی بر فوتبال جهان
مربیان دوران کودکی و جوانی اندریک همگی باور دارند که این مهاجم، نبوغ، شخصیت و غریزه گلزنی لازم برای تبدیل شدن به فوقستاره و پدیده اصلی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ را در اختیار دارد.
به گزارش ایلنا، مربیان دوران شکلگیری فوتبال اندریک با تکیه بر نبوغ، قدرت شوتزنی و آمار گلزنی خیرهکننده او از سن چهار سالگی، همگی متفقالقول باور دارند که این مهاجم ۱۹ ساله آمادگی کاملی برای تبدیل شدن به رهبر جدید خط حمله برزیل در جام جهانی دارد.
اندریک در سن ۱۹ سالگی بار فشاری را به دوش میکشد که کمتری بازیکنی در چنین سن پایینی آن را تجربه میکند. این مهاجم برزیلی که هم در پالمیراس و هم در فوتبال اروپا همگان را تحت تأثیر قرار داده است، در حالی پا به جام جهانی میگذارد که انتظارات عظیمی پیرامون او وجود دارد. کسانی که داستان زندگی او را بهتر از همه میدانند، باور دارند که او نه تنها برای مدیریت این فشارها آماده است، بلکه میتواند به یکی از بزرگترین ستارههای این تورنمنت تبدیل شود.
به گفته مربیانی که او را در طول سالهای شکلگیری فوتبالش هدایت کردهاند، این مهاجم از زمان کودکی ترکیب نادری از شخصیت، رهبری و توانایی گلزنی را به نمایش گذاشته است. این ویژگیها اکنون به امیدهای میلیونها هوادار برزیلی دامن میزند که رویای دیدن بالا رفتن یک جام جهانی دیگر توسط سلسائو را در سر میپرورانند.
استعدادی که از سن چهار سالگی متمایز بود
به گفته ولینگتون کاروالیو، یکی از اولین مربیانی که با او کار کرده است، این مهاجم جوان از همان ابتدای شروع فوتبال با بقیه متفاوت بود.
کاروالیو به یاد میآورد که اندریک هرگز منتظر نمیماند تا بازی به سمت او بیاید. هر زمان که تیمش با مشکل مواجه میشد، او مسئولیت را بر عهده میگرفت، توپ را در میانه میدان تصاحب میکرد و خودش کنترل مسابقه را به دست میگرفت.
در طول یک جلسه تست فنی زمانی که او تنها چهار سال داشت، اندریک با قدرت شوت خود همه را شگفتزده کرد؛ چیزی که برای کودکی در سن او بسیار غیرعادی بود. آن لحظه به یکی از اولین نشانههایی تبدیل شد که ثابت میکرد آنها شاهد حضور یک فوتبالیست خاص هستند.
ارقام پشت هیجان و جذابیت
به گفته ایسیو آنتونس، مربی دیگری که نقش کلیدی در توسعه فوتبال او ایفا کرد، اندریک در سراسر دوران حرفهای خود در ردههای پایه، یک گلزن بیرحم بود.
یکی از ماندگارترین داستانها مربوط به تورنمنتی است که او در آن تنها در چهار مسابقه ۱۶ گل به ثمر رساند؛ نمایشی که توجه استعدادیابها را به خود جلب کرد و به انتقال او به پالمیراس سرعت بخشید. برای کسانی که مربیگری او را بر عهده داشتند، توانایی او در تمام کردن موقعیتها همیشه بزرگترین نقطه قوتش بوده است.
جام جهانی میتواند صحنه کاملی برای درخشش ناگهانی او باشد
به گفته کسانی که رشد او را از اولین سالهای زندگیاش تماشا کردهاند، اندریک همیشه متفاوت بود؛ نه تنها به خاطر گلهایی که به ثمر میرساند، بلکه به خاطر شیوهای که بازی را درک میکرد و به دنبال تأثیرگذاری بر هر مسابقه بود. این ذهنیت دلیلی است که بسیاری باور دارند برزیل ممکن است رهبر بزرگ بعدی خود را در خط حمله پیدا کرده باشد.
جام جهانی آزمون نهایی خواهد بود. اما اگر پیشبینیهای مربیان سابق او به حقیقت بپیوندد، اندریک میتواند به ستاره نوظهور و جدید فوتبال برزیل تبدیل شود.