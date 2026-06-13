رسمی: خداداد عزیز سرپرست پرسپولیس شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، باشگاه پرسپولیس با توجه به مسافرت افشین پیروانی در تصمیمی عجیب او را از سمت سرپرستی تیم کنار گذاشت.

این باشگاه اکنون با خداداد عزیزی برای قبول این پست به توافق دست یافته و مهاجم اسبق تیم ملی که طی دوره سرپرستی‌اش در تراکتور چالش زیادی هم با پرسپولیس داشت، با حضور در بانک شهر و توافق با مالک این باشگاه، قراردادش را به امضا رساند.

نکته جالب اینکه خداداد عزیزی طی تماسی با افشین پیروانی از وی برای حضور در این پست رخصت نیز گرفته است. آن‌ها جزو نسل تیم ۹۸ محبوب فوتبال ایران محسوب می‌شوند که البته خداداد عزیزی طی سالیان اخیر بارها با موضع‌گیری‌هایش خبرساز شد.

عزیزی از سال ۱۴۰۳ به عنوان سرپرست تیم تراکتور منصوب شده بود و فصل گذشته همراه این تیم حضور در لیگ نخبگان آسیا و همچنین کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر را تجربه کرد.

خداداد عزیزی از چهره‌های شاخص و ماندگار فوتبال ایران است که سابقه حضور در بوندسلیگای آلمان و تیم پاس به عنوان بازیکن و همچنین در کسوت مربی نیز در تیم ملی ایران و باشگاه‌های ابومسلم مشهد، پیام مشهد، استقلال اهواز، شهرداری تبریز و ... فعالیت کرده است.

عزیزی در سال ۱۹۹۶ به عنوان مرد سال فوتبال آسیا و ارزشمندترین بازیکن جام ملت‌های آسیا انتخاب شده بود.

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