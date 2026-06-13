خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گره کور سرانجام باز شد

فوری: صدور ویزای آمریکا برای ۴ جامانده تیم ملی فوتبال ایران

فوری: صدور ویزای آمریکا برای ۴ جامانده تیم ملی فوتبال ایران
کد خبر : 1798325
لینک کوتاه کپی شد.

چهار عضو جدید تیم ملی فوتبال ایران که در مرحله اول موفق به دریافت روادید آمریکا نشده بودند، پس از درخواست مجدد، ویزای خود را دریافت کردند تا به زودی برای الحاق به اردو راهی این کشور شوند.

به گزارش ایلنا، بر اساس تازه‌ترین اخبار رسیده از اردوی تیم ملی، مشکل صدور روادید برای ۴ عضو جدید کاروان فوتبال ایران که پیش از این با کارشکنی آمریکایی‌ها مواجه شده بود، سرانجام با پیگیری‌های مجدد برطرف شد.

با این حساب امید جمالی و علی افضلی از دپارتمان بین‌الملل، مسعود اردشیر به عنوان مسئول امنیتی و مهرپویا اسدی در نقش آنالیزور تیم ملی، پس از دریافت ویزای خود به سرعت راهی ایالات متحده خواهند شد تا مستقیماً به جمع ملی‌پوشان در اردوی آریزونا اضافه شوند و کادر پشتیبانی و فنی تیم را در ادامه مسیر جام جهانی تکمیل کنند.

نکته مهم اینکه دولت آمریکا در نهایت به افرادی چون رئیس فدراسیون، دبیرکل و مدیر تیم ملی ویزا نداد تا نتوانند در آمریکا تیم را همراهی کنند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی