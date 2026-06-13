فوری: صدور ویزای آمریکا برای ۴ جامانده تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش ایلنا، بر اساس تازه‌ترین اخبار رسیده از اردوی تیم ملی، مشکل صدور روادید برای ۴ عضو جدید کاروان فوتبال ایران که پیش از این با کارشکنی آمریکایی‌ها مواجه شده بود، سرانجام با پیگیری‌های مجدد برطرف شد.

با این حساب امید جمالی و علی افضلی از دپارتمان بین‌الملل، مسعود اردشیر به عنوان مسئول امنیتی و مهرپویا اسدی در نقش آنالیزور تیم ملی، پس از دریافت ویزای خود به سرعت راهی ایالات متحده خواهند شد تا مستقیماً به جمع ملی‌پوشان در اردوی آریزونا اضافه شوند و کادر پشتیبانی و فنی تیم را در ادامه مسیر جام جهانی تکمیل کنند.

نکته مهم اینکه دولت آمریکا در نهایت به افرادی چون رئیس فدراسیون، دبیرکل و مدیر تیم ملی ویزا نداد تا نتوانند در آمریکا تیم را همراهی کنند.

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