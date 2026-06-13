گره کور سرانجام باز شد
فوری: صدور ویزای آمریکا برای ۴ جامانده تیم ملی فوتبال ایران
چهار عضو جدید تیم ملی فوتبال ایران که در مرحله اول موفق به دریافت روادید آمریکا نشده بودند، پس از درخواست مجدد، ویزای خود را دریافت کردند تا به زودی برای الحاق به اردو راهی این کشور شوند.
به گزارش ایلنا، بر اساس تازهترین اخبار رسیده از اردوی تیم ملی، مشکل صدور روادید برای ۴ عضو جدید کاروان فوتبال ایران که پیش از این با کارشکنی آمریکاییها مواجه شده بود، سرانجام با پیگیریهای مجدد برطرف شد.
با این حساب امید جمالی و علی افضلی از دپارتمان بینالملل، مسعود اردشیر به عنوان مسئول امنیتی و مهرپویا اسدی در نقش آنالیزور تیم ملی، پس از دریافت ویزای خود به سرعت راهی ایالات متحده خواهند شد تا مستقیماً به جمع ملیپوشان در اردوی آریزونا اضافه شوند و کادر پشتیبانی و فنی تیم را در ادامه مسیر جام جهانی تکمیل کنند.