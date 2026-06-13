طارمی: در آمریکا خبری از اتحاد و همدلی نیست

به گزارش ایلنا به نقل از گاتزتا دلو اسپورت، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در آستانه نخستین دیدار کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نیوزیلند، گفت‌وگویی مفصل درباره شرایط تیم ملی، فضای برگزاری مسابقات و همچنین دوران حضورش در فوتبال اروپا انجام داد.

طارمی که فردا به همراه تیم ملی ایران وارد لس‌آنجلس خواهد شد، در شرایطی پا به خاک آمریکا می‌گذارد که به گفته او، بسیاری از اعضای کاروان ایران برای دریافت ویزا با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند.

او در پاسخ به این سؤال که در شرایط فعلی چگونه با فشارهای موجود کنار می‌آید، گفت: «اگر فقط از نظر جسمی و روحی صحبت کنیم، شرایط خوبی دارم. من و هم‌تیمی‌هایم تا جایی که ممکن بوده تمرکز خود را روی مسابقات پیش رو حفظ کرده‌ایم. وقتی وارد زمین می‌شویم و تمرین می‌کنیم، همه چیز را به شکل عادی انجام می‌دهیم. در واقع تمام تمرکزمان روی فوتبال است. البته اتفاقات زیادی بیرون از زمین رخ می‌دهد، اما در چنین شرایطی تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که روی چیزهایی تمرکز کنیم که در کنترل ما هستند.»

مهاجم ۳۳ ساله ایران در ادامه درباره فضای حاکم بر جام جهانی اظهار داشت: «این سومین جام جهانی من است. همیشه گفته می‌شود وقتی وارد کشور میزبان می‌شوید باید حس گرما، همدلی و اتحاد را تجربه کنید. شاید فقط برداشت شخصی من باشد، اما اکنون چنین حسی ندارم. کاملاً مشخص است که تنش‌های زیادی وجود دارد، اما من معتقدم ورزش و سیاست باید از یکدیگر جدا باشند. ورزش درباره احترام، صلح و اتحاد است.»

او افزود: «جام جهانی میلیاردها بیننده دارد و می‌تواند این ارزش‌ها را ترویج کند؛ می‌تواند پیام‌آور جهانی عاری از درگیری باشد، نه فقط برای ایران بلکه برای همه کشورها. همچنین معتقدم هر کشوری که میزبانی جام جهانی را بر عهده می‌گیرد باید قوانین فیفا را رعایت کرده و مسئولیت‌های خود را به عنوان میزبان انجام دهد. منظور من از جدایی سیاست از ورزش همین است؛ حفظ اصول و ارزش‌های واقعی ورزش.»

طارمی درباره پیامی که تیم ملی ایران می‌خواهد به جهان منتقل کند نیز گفت: «ما می‌خواهیم از طریق فوتبال و فرهنگ غنی خود پیام صلح را به دنیا برسانیم. متأسفانه رسانه‌ها تصویر درستی از فرهنگ ما به جهان ارائه نمی‌کنند. فکر می‌کنم مردم ایران به ما افتخار می‌کنند؛ صرفاً به خاطر اینکه در چنین شرایطی به این مسابقات آمده‌ایم و بازی می‌کنیم. حالا پس از این افتخار، باید با کسب نتایج خوب برای آن‌ها شادی به ارمغان بیاوریم.»

مهاجم ایران در خصوص تغییر محل اردوی آماده‌سازی تیم ملی و انتقال از آریزونا به تیخوانا نیز گفت: «خیر، برنامه آماده‌سازی ما کاملاً حرفه‌ای پیش می‌رود و تیم هر روز با جدیت کار می‌کند. هدف ما روشن است؛ می‌خواهیم بهترین نماینده برای ایران باشیم و با وجود تمام دشواری‌های اطرافمان، همه توان خود را در زمین بگذاریم. بازیکنان باکیفیتی در اختیار داریم و هواداران فوتبال در سراسر جهان یک تیم منسجم و قدرتمند خواهند دید. نقطه قوت ما همین اتحاد و کار گروهی است.»

طارمی درباره شانس ایران برای صعود از مرحله گروهی گفت: «نمی‌خواهم جلوتر از موعد صحبت کنم. همه بازی‌های گروه دشوار خواهند بود. تیم‌هایی مانند بلژیک و مصر از کیفیت و تجربه بالایی برخوردارند، اما نیوزیلند هم نباید دست‌کم گرفته شود. ما به همه حریفان احترام می‌گذاریم و تمرکزمان روی بهترین آماده‌سازی برای هر مسابقه است. اگر کارمان را درست انجام دهیم، شانس موفقیت خواهیم داشت و حتی می‌توانیم به نتیجه‌ای مثبت و تاریخی برای فوتبال ایران برسیم.»

مهاجم سابق اینتر در ادامه درباره یک سال اخیر فوتبال خود گفت: «این دوره برای من مثبت بوده است. زندگی در یونان بسیار دلپذیر است و از سبک زندگی، مردم و فضای این کشور مدیترانه‌ای لذت می‌برم. در المپیاکوس تجربه خوبی داشتم؛ برای قهرمانی جنگیدیم و در لیگ قهرمانان اروپا هم عملکرد مناسبی داشتیم. این تجربه به رشد فوتبالی من کمک کرده است. با وجود اینکه اکنون ۳۳ سال دارم، هنوز معتقدم می‌توانم پیشرفت کنم و به همین دلیل روی کارم تمرکز کرده‌ام.»

طارمی که فصل گذشته در لیگ یونان ۱۰ گل و دو پاس گل و در لیگ قهرمانان اروپا نیز در ۱۰ بازی دو گل و دو پاس گل ثبت کرده بود، درباره مقایسه عملکردش در آتن و میلان گفت: «در فوتبال همیشه همه چیز آن‌طور که می‌خواهید پیش نمی‌رود. مصدومیت بخشی از این ورزش است و من ترجیح می‌دهم به آینده نگاه کنم.

فارغ از تعداد گل‌ها، پاس گل‌ها یا جام‌هایی که از دست دادیم، اینتر همیشه باشگاهی ویژه برای من خواهد بود؛ به خاطر تمام اتفاقاتی که آنجا تجربه کردم، هم‌تیمی‌هایم و هوادارانش.»

او درباره موفقیت‌های اخیر اینتر پس از جدایی‌اش نیز اظهار داشت: «البته که همچنان اینتر را دنبال می‌کنم. فکر می‌کنم دو جامی که این تیم به دست آورد کاملاً شایسته بود و حاصل تلاش فوق‌العاده بازیکنان و کادر فنی بود. هنوز با بسیاری از هم‌تیمی‌های سابقم در ارتباط هستم و آن‌ها را دوستان خودم می‌دانم. بخش مهمی از دوران حرفه‌ای‌ام را در میلان سپری کردم، اما اکنون باید روی تیم فعلی‌ام و مسئولیت‌هایم در المپیاکوس تمرکز کنم.»

طارمی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز به فینال از دست رفته لیگ قهرمانان اروپا فکر می‌کند یا نه، گفت: «خاطرات من متفاوت است و همه آن‌ها برایم خوشایند هستند. ما در همه جبهه‌ها جنگیدیم و می‌توانستیم چندین جام به دست بیاوریم، اما در نهایت موفق به کسب هیچ جامی نشدیم. این اتفاقات در فوتبال رخ می‌دهد، اما هیچ‌کس نمی‌تواند آن تجربه بزرگ را از من بگیرد. همان‌طور که این جام جهانی نیز با وجود تمام اتفاقات و شرایط خاصش، تجربه‌ای منحصربه‌فرد خواهد بود که تا پایان عمر در ذهن ما باقی می‌ماند.»

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