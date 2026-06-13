به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ترکیه با رویارویی مقابل تیم سخت‌کوش و جان‌سخت استرالیا در شهر ونکوور، بازگشت طولانی‌مدت و ۲۴ ساله خود به رقابت‌های جام جهانی را جشن می‌گیرد. ۲۴ سال از آخرین باری که ترک‌ها در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان هنرنمایی کردند می‌گذرد و آن‌ها پس از ایستادن در رتبه دوم گروه خود پشت سر اسپانیا، مجبور شدند از قاب بازی‌های پلی-آف بلیت صعود به آمریکای شمالی را رزرو کنند.

استعدادهای نابی که وینچنزو مونتلا در فاز تهاجمی در اختیار دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. این تیم شانس بسیار بالایی برای صدرنشینی در گروه D دارد.

در سمت مقابل، استرالیا در قرن بیست‌ویکم یکی از پایه‌های ثابت جام جهانی بوده است، اگرچه نسل‌های اخیر آن‌ها هرگز نتوانسته‌اند در حد و اندازه‌های نسل طلایی سال ۲۰۰۶ که در آلمان درخشید، ظاهر شوند. ساکاروزها در جام جهانی قطر با چنگ و دندان خود را به مرحله یک‌هشتم نهایی رساندند و با توجه به فیزیک محکم و فوتبال باصلابتی که ارائه می‌دهند، برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که آن‌ها در این تابستان غول‌کشی کنند.

تونی پوپوویچ، سرمربی استرالیا که یکی از نام‌های کم‌سروصداتر نسل ۲۰۰۶ به شمار می‌رود، قرار است به اولین استرالیایی تاریخ تبدیل شود که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی در جام جهانی حضور داشته است؛ مردی که کشورش را از مسیر مقدماتی کاملاً آرام و بی‌دردسر به این تورنمنت رساند.

پیش‌بینی نتیجه مسابقه؛ قفل دفاع کانگوروها چطور می‌شکند؟

استرالیا در طول این تورنمنت با کمال میل نقش تیم ضعیف‌تر (آندرداگ) را می‌پذیرد و بازی‌های تدارکاتی اخیر آن‌ها به خوبی نشان داد که شکستن ساختار دفاعی تیم پوپوویچ برای رقبا چقدر فرساینده خواهد بود.

مکزیک به سختی توانست با نتیجه ۱ بر صفر از سد ساکاروزها بگذرد و سوئیس نیز شنبه گذشته با تساوی ۱-۱ متوقف شد. نکته امیدوارکننده برای استرالیا این بود که آن‌ها پس از عقب افتادن زودهنگام، به بازی برگشتند. با این حال، کانگوروها برای صعود به مراحل حذفی باید در خط حمله فوق‌العاده بی‌رحم و با راندمان بالا عمل کنند، چرا که این اسکواد توانایی خلق موقعیت‌های پیاپی و دلخواه را ندارد.

در سوی دیگر، ترکیه با پیروزی مقابل مقدونیه شمالی و ونزوئلا خود را آماده این تورنمنت کرده است. هیجان در کشور ترکیه به اوج خود رسیده و این اسکواد پیش از این توانایی‌های خود را در تورنمنت‌های بزرگ اثبات کرده است؛ شاگردان مونتلا شگفتی‌سازان یورو ۲۰۲۴ بودند و تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفتند. استرالیا بی‌شک ترکیه را در بازی فردا به صبر و حوصله واگذار خواهد کرد، اما ترک‌ها مهره‌های خلاق و گره‌گشایی در اختیار دارند که می‌توانند بر سرسختی ساکاروزها غلبه کنند.

نکات آماری و کلیدی مسابقه

فرم درخشان ترکیه: شاگردان مونتلا پس از شکست سنگین ۶-۰ مقابل اسپانیا در سپتامبر گذشته، در ۸ مسابقه بعدی خود به ۷ پیروزی دست یافته‌اند و تنها لغزش آن‌ها تساوی ۲-۲ در بازی برگشت مقابل ماتادورها بود.

کابوس بازی‌های افتتاحیه برای استرالیا: ساکاروزها آمار فاجعه‌باری در بازی‌های اول خود در جام جهانی دارند و در ۶ دوره گذشته، ۵ بار در گام نخست شکست خورده‌اند. علاوه‌بر این، استرالیا در ۵ دوره اخیر جام جهانی بیش از هر کشور دیگری تن به شکست داده است (۱۰ باخت).

پیش‌بینی نتیجه مسابقه: استرالیا ۰ – ۱ ترکیه

تیم ملی استرالیا؛ آرایش با ۳ مدافع و رونمایی از پدیده جدید

تونی پوپوویچ که در آستانه شروع تورنمنت قراردادش را با فدراسیون استرالیا تمدید کرد، مقابل ترکیه نیز با سیستم ۳ مدافع به میدان خواهد رفت.

هری سوتار که پس از پارگی تاندون آشیل در دسامبر ۲۰۲۴ فکر می‌کرد شانس حضور در جام جهانی را از دست داده، به موقع ریکاوری کرد و درست مثل جام جهانی قطر، قلب خط دفاعی استرالیا را رهبری خواهد کرد.

در موتور محرکه استرالیا در مرکز زمین، جکسون اروین خستگی‌ناپذیر فیکس خواهد بود. پوپوویچ یک برگ برنده به نام نستوری ایرانکوندا نیز در اختیار دارد؛ پدیده‌ای که با سرعت ویرانگرش می‌تواند ضدحملات حریف را نابود کند و احتمالاً به عنوان یار تعویضی به زمین می‌آید. تته ینگی نیز که در بازی با سوئیس گلزنی کرد، مدعی اصلی رهبری خط حمله در ونکوور است.

ترکیب احتمالی استرالیا (۱-۲-۴-۳):

رایان؛ چیرکاتی، سوتار، برگس؛ ایتالیانو، اروین، متکالف، بوس؛ وولپاتو، هروستیچ؛ ینگی.

تیم ملی ترکیه؛ فرماندهی پدیده رئال مادرید در نقش شماره ۱۰

در لیست ۲۶ نفره وینچنزو مونتلا سورپرایز خاصی دیده نمی‌شود و آردا گولر، مروارید رئال مادرید، ستاره بی‌چون‌وچرای این تیم است. گولر در مادرید بیشتر به یک هافبک کنترل‌کننده ریتم بازی تبدیل شده، اما در جام جهانی به پست اصلی خود یعنی شماره ۱۰ بازمی‌گردد.

مونتلا برای سمت چپ خط تهاجمی خود باید تصمیم بزرگی بگیرد؛ جایی که کنان یلدیز، ستاره یوونتوس و باریش آلپر یلماز، ستاره گالاتاسرای برای فیکس شدن می‌جنگند.

فردی کادی اوغلو، ستاره برایتون که در یورو ۲۰۲۴ درخشید، پس از انجام ۳۷ بازی در لیگ برتر انگلیس، مدافع چپ فیکس تیم خواهد بود. مریح دمیرال، مدافع سابق یوونتوس نیز که مهره کلیدی مونتلا است، رهبر خط دفاعی ترک‌ها در این جام خواهد بود. هاکان چالهان‌اوغلو و کرم آکتورک‌اوغلو احتمالاً باید برای اولین حضور فیکس خود در جام جهانی کمی منتظر بمانند.

ترکیب احتمالی ترکیه (۱-۳-۲-۴):

چاکیر؛ چلیک، دمیرال، بارداکچی، کادی‌اوغلو؛ یوکسک، کوکچو؛ آکگون، گولر، یلدیز؛ گول.

جزییات برگزاری مسابقه

محل برگزاری: ونکوور، کانادا

ورزشگاه: بی‌سی پلیس (BC Place)

داور مسابقه: خسوس نوئل والنزوئلا سائز (ونزوئلا)

زمان مسابقه: بامداد یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ساعت 07:30 به وقت تهران

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