ترکیب احتمالی سوییس
آرایش جنگی سرخپوشان اروپا برای شکار قهرمان آسیا
تیم ملی فوتبال سوئیس در اولین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در شهر سنتا کلارا مقابل قطر صفآرایی میکند تا با کسب یک پیروزی قاطع، گام نخست را در گروه جذاب B محکم بردارد.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان سوئیس نماد ثبات و پایداری در تورنمنتهای بزرگ هستند؛ تیمی که در هر سه دوره گذشته جام جهانی موفق شده خود را به مرحله یکهشتم نهایی برساند. مراد یاکین، سرمربی این تیم، از شاگردانش انتظار دارد که مالکیت توپ و میدان را کاملاً در دست بگیرند و با انتقال سریع توپ به کنارههای زمین، روزنه عبور را پیدا کنند.
سوئیسیها با روحیهای فوقالعاده بالا پا به این رقابتها میگذارند، چرا که در ۱۴ مسابقه اخیر خود تنها یک بار طعم شکست را چشیدهاند. استحکام ساختار دفاعی همچنان اصلیترین ویژگی و هویت بارز این تیم است؛ دژی محکم که در طول مسیر مقدماتی جام جهانی تنها دو بار فرو ریخت. یاکین در این مسابقه یک نمایش کاملاً حرفهای و بینقص را از بازیکنانش مطالبه کرده است تا از هرگونه غافلگیری و شوک در روز اول مسابقات جلوگیری کند.
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مراد یاکین تمامی بازیکنان خود را با آمادگی کامل در اختیار دارد و برای کنترل ریتم بازی، حساب ویژهای روی رهبران باسابقه و باذکاوت خود باز کرده است. گرگور کوبل وظیفه حراست از دروازه را بر عهده خواهد داشت و پشت سر یک خط دفاعی تنومند و رسوخناپذیر میایستد.
دژ دفاعی با ستاره سیتی: مانوئل آکانجی، ستاره منچسترسیتی، در قلب خط دفاعی زوج نیکو الودی خواهد بود تا سرعت و بازیسازی آرام و مطمئن را از عقب زمین پایهریزی کنند. سیلوان ویدمر از پست مدافع راست به کارهای هجومی اضافه خواهد شد و ریکاردو رودریگز باسابقه نیز با کیفیت فوقالعاده خود روی ضربات ایستگاهی، بر قدرت جناح چپ میافزاید.
موتور محرکه تیم با حضور ژاکا: گرانیت ژاکا به عنوان مغز متفکر تیم، در پست هافبک دفاعی دوگانه (دبل پیوت) در کنار رمو فرولر دونده و پرتلاش، جریان مسابقه را مدیریت خواهد کرد. کمی جلوتر، فابیان ریدر در فضای بین خط دفاع و هافبک حریف قرار میگیرد تا خط آتش تیم را تغذیه کند. در کنارهها نیز روبن وارگاس و دان ندوی انفجاری، تهدیدهای مستقیم و زهرآگینی در فاز انتقال مثبت و ضدحملات خواهند بود.
امید اول گلزنی: انتظار میرود زکی عمدونی جلوتر از بریل امبولو، به عنوان مهاجم هدف و نوک پیکان تهاجمی کار را آغاز کند. حرکات هوشمندانه عمدونی در فضاهای خالی و پرس شدید او از بالا، نقشی کلیدی در حبس کردن قطریها در محوطه جریمه خودشان ایفا خواهد کرد.
آرایش احتمالی ۱۱ نفره سوئیس (۱-۳-۲-۴):
دروازهبان: گرگور کوبل
مدافعان: سیلوان ویدمر، مانوئل آکانجی، نیکو الودی، ریکاردو رودریگز
هافبکهای دفاعی: گرانیت ژاکا، رمو فرولر
هافبکهای تهاجمی: روبن وارگاس، فابیان ریدر، دان ندوی
مهاجم هدف: زکی عمدونی
این مسابقه جذاب از مرحله گروهی جام جهانی، امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت 22:30 به وقت تهران در ورزشگاه لیوایز برگزار خواهد شد.