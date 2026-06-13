ترکیب احتمالی قطر
رویارویی قهرمان آسیا با صخره سخت اروپا
تیم ملی فوتبال قطر در نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶، عصر امروز در ورزشگاه «لیوایز» به مصاف تیم سرسخت سوئیس میرود.
به گزارش ایلنا، این مسابقه یک نقطه عطف تاریخی برای عنابیپوشان به شمار میرود، چرا که آنها برای اولین بار با تکیه بر شایستگیهای ورزشی خود و عبور از فرآیند سخت مقدماتی جواز حضور در جام جهانی را کسب کردهاند؛ این در حالی است که حضور قبلی آنها در سال ۲۰۲۲ صرفاً به دلیل امتیاز میزبانی به دست آمده بود. خولین لوپتگی، سرمربی نامآشنای قطر، از شاگردانش خواسته است تا ضمن حفظ کامل انضباط دفاعی، از فرو رفتن در لاک دفاعی مطلق و انفعال بیش از حد خودداری کنند.
قهرمانان قاره آسیا انگیزه بسیار بالایی برای اثبات تواناییهای خود دارند، چرا که میخواهند خاطره تلخ شکست در هر سه مسابقه دوره گذشته را کاملاً از ذهنها پاک کنند. تمرکز تاکتیکی لوپتگی در این مسابقه، روی مهار خط هافبک خلاق و باکیفیت سوئیس معطوف خواهد بود. قطریها امیدوارند حماسه پیروزی خاطرهانگیز ۱ بر صفر خود در دیدار دوستانه سال ۲۰۱۸ مقابل سوئیس را این بار در یک بازی رسمی تکرار کنند.
آخرین وضعیت اردوی قطر؛ لوپتگی با لشکری آماده و کامل
بزرگترین مزیت لوپتگی در آستانه این نبرد سرنوشتساز، در اختیار داشتن یک اسکواد کاملاً سالم و بدون مصدوم است. سرمربی اسپانیایی قصد دارد تیمش را با آرایش متوازن ۳-۴-۳ راهی میدان کند تا ضمن خنثی کردن فشار حریف، برنامههای ضدحمله سریع را پیاده کند.
خط دفاعی مستحکم: محمود ابوندا وظیفه حراست از دروازه قطر را بر عهده دارد و زوج باتجربه بوعلام خوخی و پدرو میگل به عنوان مدافعان مرکزی جلوی او ایفای نقش میکنند. در جناحین نیز، ایوب العوی در پست مدافع راست ماموریت دفاعی سنگینی پیش رو دارد و همام احمد با استارتهای انفجاری خود از سمت چپ، به کارهای تهاجمی عمق خواهد بخشید.
مثلث جنگنده میانی: احمد فتحی به عنوان هافبک دفاعی ششدانگ، در عمق خط میانی وظیفه تخریب بازی سوئیسیها و قطع پاسهای آنها را بر عهده دارد. عیسی لای و جاسم جابر نیز در دو طرف او قرار میگیرند تا مثلثی دونده و پرتلاش را در مرکز زمین تشکیل دهند.
مثلث آتشین با حضور فوقستاره آسیا: در خط حمله، یوسف عبدالرزاق از جناح راست تلاش میکند تا خط دفاعی حریف را به عقب براند. در راس پیکان تهاجمی، اکرم عفیف، گلزن مرگبار و بیرحم عنابیها، به عنوان مهاجم هدف بازی خواهد کرد؛ هرچند او آزادی تاکتیکی دارد تا به کنارهها متمایل شود. عفیف در دور مقدماتی با تاثیرگذاری روی ۱۵ گل، آماری خیرهکننده به جا گذاشت. در نهایت، ادمیلسون جونیور با سرعت ویرانگر و مستقیم خود، کابوس مدافعان سوئیس از جناح چپ خواهد بود.
ارایش احتمالی ۱۱ نفره عنابیپوشان (۳-۴-۳):
دروازهبان: محمود ابوندا
مدافعان: ایوب العوی، بوعلام خوخی، پدرو میگل، همام احمد
هافبکها: عیسی لای، احمد فتحی، جاسم جابر
مهاجمان: یوسف عبدالرزاق، اکرم عفیف، ادمیلسون جونیور