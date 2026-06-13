۱۱ سرباز احتمالی مراکش برای شکار برزیل آنچلوتی

به گزارش ایلنا، شیرهای اطلس در حالی قدم به این تورنمنت بزرگ می‌گذارند که در اوج آمادگی به سر می‌برند؛ آن‌ها مدتی پیش با شکست دادن سنگال در دیدار فینال، جام قهرمانی ملت‌های آفریقا را بالای سر بردند. روند رو به رشد و مقتدرانه آن‌ها پس از این قهرمانی باشکوه نیز ادامه داشته است، به طوری که در ۵ مسابقه اخیر خود در تمامی رقابت‌ها شکست‌ناپذیر باقی مانده‌اند.

مراکشی‌ها پس از فتح قاره سیاه، ابتدا پاراگوئه را با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب کردند و سپس پیروزی‌های پرگل و قاطعانه‌ای را برابر بوروندی (۵-۰) و ماداگاسکار (۴-۰) جشن گرفتند و در نهایت در آخرین محک خود قبل از جام جهانی، به تساوی ۱-۱ برابر نروژ دست یافتند.

آخرین وضعیت اردوی مراکش؛ بحران مصدومیت در خط دفاع و حمله

برنامه‌ریزی‌ها و آماده‌سازی تیم برای این مسابقات چندان هم برای محمد وهبی، سرمربی تیم هموار نبوده است؛ چرا که او در روزهای منتهی به جام جهانی با چندین مصدومیت بدموقع و شوکه‌کننده در اسکواد خود مواجه شد.

عبدالصمد الزلزولی: این مهاجم تکنیکی در جریان بازی دوستانه مقابل نروژ از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدیدی شد و به طور کامل این تورنمنت بزرگ را از دست داد.

نایف اکرد: این مدافع کلیدی نیز به دلیل عدم بهبودی کامل از آسیب‌دیدگی کشاله ران، قادر به همراهی تیمش نخواهد بود. در پی این غیبت‌های اجباری، کادر فنی مراکش مروان سعدان و امین سباعی را به عنوان بازیکنان جانشین به اردوی تیم فراخواند.

نصیر مزراوی: نگرانی‌ها در خط دفاعی به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چرا که مزراوی نیز پس از صدمه دیدن از ناحیه کتف در همان مسابقه با نروژ، حضورش در بازی اول هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بازگشت کاپیتان: در میان این اخبار نگران‌کننده، بهترین خبر برای مراکشی‌ها بهبودی اشرف حکیمی است. کاپیتان نامدار مراکش مشکل همسترینگ و ران پا را پشت سر گذاشته و آماده فیکس شدن است. بدون شک در نبرد بزرگ با برزیل، وهبی حساب ویژه‌ای روی تجربه و رهبری او در کنار مهره‌های تاثیرگذاری چون براهیم دیاز و سفیان امرابط باز کرده است.

آرایش احتمالی ۱۱ نفره شیرهای اطلس (۱-۳-۲-۴):

دروازه‌بان: یاسین بونو

مدافعان: اشرف حکیمی، عیسی دیوپ، شدی ریاض، نصیر مزراوی

هافبک‌های دفاعی: سفیان امرابط، نائل العیناوی

هافبک‌های تهاجمی: عزالدین اوناحی، براهیم دیاز، بلال الخنوس

مهاجم هدف: اسماعیل صیباری

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