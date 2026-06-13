دو نفر به اتهام سرقت تجهیزات تیم ملی انگلیس بازداشت شدند

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با اتفاقی غیرمنتظره روبه‌رو شد؛ بخشی از تجهیزات این تیم در جریان انتقال به کانزاس‌سیتی به سرقت رفت.

شاگردان توماس توخل روز پنج‌شنبه اردوی آماده‌سازی خود در پالم بیچ گاردنز فلوریدا را به پایان رساندند و پس از یک روز استراحت، روز شنبه راهی کانزاس‌سیتی شدند.

در همین حال، تیم تدارکات فدراسیون فوتبال انگلیس مشغول آماده‌سازی محل جدید استقرار این تیم در مجموعه «سووپ ساکر ویلیج» بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، هنگام تخلیه یک ون حامل تجهیزات تیم، مشخص شد بخشی از اقلام از داخل خودرو ناپدید شده است.

منابع نزدیک به تیم ملی انگلیس اعلام کرده‌اند که لباس‌های تمرینی و برخی وسایل دیگر در میان اقلام مفقودشده قرار دارند و مسئولان فدراسیون در حال بررسی میزان دقیق خسارت هستند.

اداره پلیس کانزاس‌سیتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حال بررسی یک پرونده احتمالی سرقت تجهیزات از خودروی حامل وسایل یک تیم ورزشی هستیم که شامگاه امروز با کمبود برخی اقلام وارد کانزاس‌سیتی شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «تحقیقات همچنان ادامه دارد و دو فرد مرتبط با این پرونده بازداشت شده‌اند.»

تیم ملی انگلیس قرار است عصر شنبه یک جلسه تمرینی عمومی برگزار کند و سپس روز چهارشنبه در نخستین دیدار خود در گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر دالاس به مصاف کرواسی برود.

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