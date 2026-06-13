به گزارش ایلنا، چهار سال پس از آنکه تیم ملی مراکش با صعود حماسی به نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ نام خود را در تاریخ فوتبال ماندگار کرد، حالا این تیم در قامت یک مدعی جدی پا به جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است تا ثابت کند آن موفقیت بزرگ هرگز یک حادثه نبوده است.

محمد وهبی، سرمربی ۴۹ ساله و جدید مراکشی‌ها، در نشست خبری پیش از مسابقه فوق‌العاده حساس برابر برزیل، پیام روشنی به بازیکنانش داد و تاکید کرد که نباید مرعوب نام بزرگ حریف شوند.

این مسابقه جذاب که بامداد یکشنبه در نیوجرسی برگزار می‌شود، یکی از تعیین‌کننده‌ترین نبردهای مرحله گروهی جام جهانی خواهد بود. وهبی که در ماه مارس گذشته سکان هدایت تیم را از ولید رکراکی تحویل گرفت، درباره این مسابقه حساس گفت: «این مسابقه نشان می‌دهد در چه سطحی قرار داریم، اما فکر می‌کنم در شرایط خوبی برای آغاز این رقابت‌ها هستیم. باید به خودمان و مسیری که طی کرده‌ایم ایمان داشته باشیم. نباید از برزیل بترسیم، اما باید برای آن‌ها احترام قائل باشیم.» او در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: «خیلی‌ها می‌گویند این دیگر برزیل گذشته نیست، اما هنوز هم برزیل است.»

شیرهای اطلس در کلوپ مدعیان واقعی جام جهانی

مراکش در جام جهانی قطر با کنار زدن غول‌هایی نظیر اسپانیا و پرتغال به جمع چهار تیم برتر جهان رسید تا بهترین تورنمنت تاریخ یک تیم آفریقایی و عربی را رقم بزند. اما تفاوت بزرگ آن زمان با امروز در این است که مراکش دیگر یک تیم غافلگیرکننده نیست، بلکه یک ابرقدرت به حساب می‌آید.

در حال حاضر سرخ‌پوشان مراکش در رده هفتم رنکینگ جهانی فیفا جا خوش کرده‌اند؛ یعنی دقیقاً یک پله پایین‌تر از برزیل سرشناس که هم‌گروه آن‌هاست. وهبی با اشاره به این شخصیت و جایگاه جدید تیمش افزود: «ما نمی‌ترسیم. وارد مرحله جدیدی شده‌ایم و احترام بسیار بیشتری نسبت به گذشته به دست آورده‌ایم. حالا هدف ما این است که این جایگاه را حفظ کنیم. این به خودمان بستگی دارد که به یکی از مدعیان واقعی تبدیل شویم.»

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