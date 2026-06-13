از جام جهانی تا افبیآی؛
رؤیای متفاوت مهاجم تیم ملی هائیتی
فرانتزدی پیروت، مهاجم هائیتیایی که به دنبال تبدیل شدن به مأمور FBI است: «میخواهم در حل مشکلات بزرگتر مشارکت کنم»
به گزارش ایلنا، فرانتزدی پیروت، مهاجم تیم ملی هائیتی، پس از پایان دوران حرفهای خود قصد دارد تأثیر مثبتی بر جامعه بگذارد و در این راستا به فکر پیوستن به FBI است. او که در دانشگاه بوستون رشته جرمشناسی را تحصیل کرده، روز یکشنبه در اولین بازی خود در جام جهانی مقابل اسکاتلند به این شهر بازخواهد گشت.
این مهاجم ۳۱ ساله با وجود اینکه به سن سیسالگی نزدیک میشود، همچنان با لبخند میگوید که احساس جوانی میکند و به هیچ وجه به فکر بازنشستگی نیست. او در این باره میگوید: «میخواهم تا زمانی که میتوانم بازی کنم، تا زمانی که خدا به من توانایی جسمی بدهد. من به تمرین ادامه میدهم و سعی میکنم در فرم خوبی بمانم. اگر کریستیانو رونالدو (۴۱ ساله) میتواند بازی کند، چرا من نتوانم؟ من تمام تلاش خود را میکنم و از خودم مراقبت میکنم. شاید در هفت، هشت یا ده سال آینده بیایم و بگویم: "چه چیزی را گفته بودم؟"»
پیروت در مصاحبهای که میدانست بر روی آینده شغلیاش متمرکز است، به این موضوع اشاره کرد که در گذشته، زمانی که در گنگام بازی میکرد، گفته بود که روزی به FBI خواهد پیوست. او در این باره میگوید: «وقتی این موضوع را با دیگران در میان میگذارم، آنها از من میپرسند آیا این حقیقت دارد یا نه. اما وقتی دلایل خود را توضیح میدهم، آنها متوجه میشوند. من همیشه میخواستم از مردم محافظت کنم و فردی باشم که تلاش میکند کارهای خوب انجام دهد. برای من زندگی یعنی تلاش برای بهترین نسخه از خود بودن و با همه به یک شکل رفتار کردن. این نوع فردی است که میخواهم باشم.»
پیروت که به شدت تحت تأثیر کریستیانو رونالدو و رونالدینیو قرار دارد، تحصیلات را برای خود یک اولویت میداند. او در این باره میگوید: «با والدینم توافق کرده بودیم که اگر میخواهم در فوتبال موفق شوم، باید تحصیلاتم را در اولویت قرار دهم. اگر درسی نداشتم، اجازه تمرین نداشتم و اگر نمرات بدی میگرفتم، نمیتوانستم در مسابقات شرکت کنم. بنابراین، اتمام تحصیلات برای من بسیار مهم بود.»
این مهاجم که اکنون در تیم ریزهاسپور ترکیه بازی میکند، در سن ۱۲ سالگی به بوستون آمد و در آنجا به تحصیل در رشته جرمشناسی در دانشگاه نورتایسترن پرداخت. او در این باره میگوید: «تحصیل در این رشته درهای زیادی را به روی من باز میکند. میتوانم یک پلیس عادی شوم یا ادامه تحصیل دهم و به یک مأمور FBI تبدیل شوم. یا حتی اگر بخواهم وکیل شوم، میتوانم بعداً تحصیلاتم را ادامه دهم. میخواستم درهای زیادی را برای خود باز کنم تا در نهایت بتوانم تصمیم بگیرم که چه میخواهم انجام دهم.»
پیروت به آینده امیدوار است و میگوید: «همیشه امید وجود دارد. به صعود هائیتی به جام جهانی نگاه کنید: ما امید داشتیم و میبینیم که همه چیز ممکن است! میخواهم بخشی از افرادی باشم که در حل مشکلات بزرگتر و عمیقتر مشارکت میکنند و تأثیر مثبتی بر جامعه بگذارند. FBI برای من راهی بود که میتوانستم به این هدف برسم و اگر در پایان دوران حرفهایام هنوز به این موضوع علاقهمند باشم، تمام تلاش خود را برای تحقق آن انجام خواهم داد.»
پیروت با اشاره به دوران سخت کودکیاش در باسلیمبه و تجربههایش در ایالات متحده، بر این باور است که میتوان از درون سیستم تغییراتی ایجاد کرد. او میگوید: «میتوانید انتخاب کنید که بخشی از افراد خوب باشید. میدانم که این بخش از مشکل سخت است، زیرا افراد زیادی در تلاش برای تغییر آن هستند. اما شاید روزی اوضاع تغییر کند.»