آشنایی با همسران بازیکنان تیم ملی برزیل

به گزارش ایلنا، اصطلاح «وَگز» که مخفف عبارت «همسران و نامزدها» است، از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی در روزنامه‌های عامه‌پسند بریتانیا شکل گرفت و به‌سرعت در میان هواداران فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی رواج یافت. ویکتوریا بکهام، همسر دیوید بکهام، یکی از نخستین چهره‌هایی بود که به عنوان یکی از مشهورترین «وگزها» شناخته شد.

این اصطلاح بعدها در لیگ‌های ورزشی آمریکا نیز محبوبیت زیادی پیدا کرد و به بخشی از فرهنگ هواداری تبدیل شد. در ایالات متحده، همسران و نامزدهای ورزشکاران معمولاً در رویدادهای ورزشی با پوشش‌های هماهنگ حاضر می‌شوند. یکی از نمونه‌های مشهور سال‌های اخیر، تیلور سوئیفت است که از سال ۲۰۲۳ با تراویس کلسی، بازیکن لیگ فوتبال آمریکایی، در رابطه است و بارها در مسابقات تیم کانزاس‌سیتی چیفس دیده شده است.

در ادامه نگاهی داریم به همسران و خانواده بازیکنان تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶:

نیمار و همسرش که پنج سال است با یکدیگر زندگی می‌کنند و دو دختر به نام‌های «مِل» و «مَوِی» دارند.

گابریلی، همسر اندریک، که در انتظار تولد نخستین فرزندشان است و سه سال از آغاز زندگی مشترک آن‌ها می‌گذرد.

دودا و لوکاس پاکتا که هشت سال است در کنار یکدیگر هستند و دو فرزند به نام‌های فیلیپو و بنیشو دارند.

آنا و کاسمیرو که دوازده سال از زندگی مشترکشان می‌گذرد و صاحب دو فرزند به نام‌های کایو و سارا هستند.

همسر برونو گیمارش که مادر دو فرزند آن‌ها، ماتئو و پیترو، است و هفت سال است با این بازیکن زندگی می‌کند.

رافینیا، ستاره بارسلونا، دوازده سال است با همسرش زندگی می‌کند و یک پسر به نام گائل دارد.

دودا که در اوایل سال ۲۰۲۶ با رایان ازدواج کرده و سه سال است با او در رابطه بوده است.

ناتالیا، همسر دروازه‌بان تیم ملی برزیل، که چهارده سال از زندگی مشترکشان می‌گذرد و سه فرزند دارند.

کارول و مارکینیوش که سیزده سال است در کنار هم زندگی می‌کنند و چهار فرزند دارند.

گابریل و همسرش که پنج سال از زندگی مشترکشان می‌گذرد و یک دختر به نام مایا دارند.

همسر برمر که پنج سال است با او زندگی می‌کند و یک دختر به نام آگاتا دارند.

همسر ادرسون که از سال ۲۰۱۴ در کنار او زندگی می‌کند و سه فرزند دارند.

ژاکلین که از سال ۲۰۱۷ با وورتون ازدواج کرده و آن‌ها صاحب سه فرزند هستند.

برونا که بیش از چهارده سال است با ایبانز در رابطه قرار دارد و دو فرزند دارند.

مایکالا که هفت سال است با ادرسون زندگی می‌کند و دو فرزند دارند.

همسر فابینیو که پیش‌تر بازیکن فوتبال موناکو بوده و از سال ۲۰۱۵ با او زندگی می‌کند و صاحب دو فرزند هستند.

ایزابل که از سال ۲۰۲۱ با گابریل مارتینلی در رابطه است و در رشته پزشکی تحصیل می‌کند.

لتیسیا که از سال ۲۰۲۳ با ایگور تیگو ازدواج کرده و آن‌ها دو فرزند دارند.

همسر ماتیوس کونیا که دو سال است با او زندگی می‌کند و دو فرزند به نام‌های لوی و لیز دارند.

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