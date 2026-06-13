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جوایز جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد؛

قلعه‌نویی به دنبال جایزه ۵۰ میلیون دلاری

قلعه‌نویی به دنبال جایزه ۵۰ میلیون دلاری
کد خبر : 1798132
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تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، مبلغ ۵۰ میلیون دلار به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در این دوره از مسابقات مجموعاً ۷۲۷ میلیون دلار به عنوان جوایز به تیم‌ها اختصاص خواهد داد که این مبلغ رکوردی جدید به شمار می‌رود.

هر تیم تنها به خاطر حضور در این رقابت‌ها ۱۰.۵ میلیون دلار دریافت خواهد کرد که از این مبلغ، ۱.۵ میلیون دلار به هزینه‌های آماده‌سازی اختصاص می‌یابد. این مبلغ در دسامبر سال گذشته توسط شورای فیفا تصویب شده بود.

مجموع جوایز این دوره ۵۰ درصد بیشتر از جوایز توزیع شده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. در آن زمان، این مبلغ ۱۰ درصد افزایش نسبت به جوایز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود.

در صورتی که فقط جایزه قهرمانان در نظر گرفته شود، تفاوت نیز قابل توجه است. در حالی که تیم قهرمان امسال ۵۰ میلیون دلار دریافت خواهد کرد، آرژانتین در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۴۲ میلیون دلار و فرانسه در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۳۸ میلیون دلار جایزه گرفتند.

جوایز به شرح زیر است:

- قهرمان: ۵۰ میلیون دلار

- نایب قهرمان: ۳۳ میلیون دلار

- مقام سوم: ۲۹ میلیون دلار

- مقام چهارم: ۲۷ میلیون دلار

- از مقام پنجم تا هشتم: ۱۹ میلیون دلار

- از مقام نهم تا شانزدهم: ۱۵ میلیون دلار

- از مقام هفدهم تا سی و دوم: ۱۱ میلیون دلار

- از مقام سی و سوم تا چهل و هشتم: ۹ میلیون دلار

علاوه بر این، هر شرکت‌کننده ۱.۵ میلیون دلار برای هزینه‌های آماده‌سازی دریافت خواهد کرد.

این اتفاق بعیدترین شکل ممکن خواهد بود اما تصور کنید امیر قلعه‌نویی که بعد از سال‌ها با برچسب دستیابی یک مربی ایرانی به سهمیه صعود وارد جام جهانی شده، موفق شود غیرممکن‌ترین اتفاق را نیز رقم بزند و ۵۰ میلیون دلار به خزانه مهدی تاج وارد کند!

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