تسخیر قلب نیویورک با جادوی سامبا
میدان تایمز به ماراکانای جدید برزیلیها تبدیل شد
در آستانه اولین بازی تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، هواداران پرشور سلسائو با حضور پررنگ خود میدان معروف تایمز نیویورک را به یک ماراکانای واقعی تبدیل کردند.
به گزارش ایلنا، در آستانه آغاز کار کاروان تیم ملی فوتبال برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، هواداران پرشور و متعصب سلسائو در اقدامی بیسابقه قلب تپنده شهر نیویورک یعنی میدان معروف تایمز را به تسخیر خود درآوردند.
در این تجمع بزرگ که روز جمعه برپا شد، تقاطع نمادین و فوقالعاده مشهور خیابان هفتم و برادوی در منهتن نیویورک، به طور کامل به رنگهای سبز و زرد درآمد و اتمسفری شبیه به خیابانهای ریو دو ژانیرو به خود گرفت. عاشقان فوتبال برزیل با همراه داشتن یک پرچم غولپیکر و تاریخی، جلوهای خاص به یکی از شلوغترین نقاط جهان بخشیدند و توجه تمامی عابران و توریستها را به این مأموریت بزرگ جلب کردند.
طنینانداز شدن سرود قهرمانیهای پنجگانه در نیویورک
هواداران سلسائو با برپایی کارناوالهای شادی و سردادن شعارها و سرودهای حماسی، خاطره شکوه و عظمت قهرمانیهای تاریخی خود در سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ را در فضای نیویورک طنینانداز کردند. آنها با این نمایش قدرت فرامرزى، انگیزه و روحیه مضاعفی به شاگردان کارلو آنچلوتی تزریق کردند تا نشان دهند برای فتح ششمین ستاره تاریخ خود مصممتر از همیشه هستند.
مأموریت بزرگ و جذاب برزیلیها برای رسیدن به این افتخار تاریخی، از بامداد فردا (یکشنبه) به وقت تهران آغاز میشود؛ جایی که یاران وینیسیوس جونیور در اولین گام خود در یک نبرد فوقالعاده حساس و تماشایی، در استادیوم مجلل «متلایف» نیوجرسی به مصاف تیم قدرتمند و شگفتیساز مراکش خواهند رفت.