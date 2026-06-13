اسکاتلند در تلاش برای شکست طلسم جام جهانی

به گزارش ایلنا، اسکاتلند در حالی برای بازگشت به جام جهانی آماده می‌شود که نه تنها شبح‌های گذشته از جمله کاستاریکا، پرو، ایران و زائیر آنها را آزار می‌دهد، بلکه الگوی گسترده‌تری از ناکامی‌ها نیز وجود دارد که استیون کلارک و تیمش باید کشور را از آن رها کنند. از ۲۳ بازی در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال، اسکاتلند تنها چهار بار پیروز شده است. گسترش جام جهانی می‌تواند به این تیم کمک کند، تیمی که اکنون به درستی تنها صعود به تورنمنت‌های بزرگ را کافی نمی‌داند.

اسکاتلند در سال ۱۹۷۴ بدون شکست به خانه برگشت، اما از آلمان غربی به سرعت خارج شد. بیش از ۵۰ سال بعد، یک پیروزی راحت مقابل هایتی باید کافی باشد تا آنها به مرحله ۳۲ تیم پایانی صعود کنند. این تصور که سرنوشت اسکاتلند در جام جهانی به بازی اول در بوستون بستگی دارد، غیرقابل انکار است، جایی که این تیم با سرعت و فیزیک بالای هایتی روبرو خواهد شد. با این حال، رویارویی با تیم ۸۳-ranked جهان در شرایطی که تاریخ‌سازی در پیش است، یک معامله جذاب به نظر می‌رسد.

گذشته در ارزیابی اینکه اسکاتلند چگونه می‌تواند با آینده کنار بیاید، اهمیت دارد. برای اندی رابرتسون، جان مک‌گین و اسکات مک‌تومینای، پیروزی ۲-۱ مقابل سوئد در ۱۶ ژوئن ۱۹۹۰ که آخرین پیروزی اسکاتلند در جام جهانی بود، چندان اهمیتی ندارد، اما زخم‌های یورو ۲۰۲۴ هنوز قابل مشاهده است. اسکاتلند با عزم راسخ به آلمان سفر کرد و مصمم بود که از تجربیات قبلی درس بگیرد، جایی که در یک تساوی در ومبلی تمام انرژی خود را صرف کردند و نتوانستند خود را برای پیروزی مقابل کرواسی در همپدن پارک آماده کنند. به جای پیشرفت، اسکاتلند در بازی اول با آلمان شکست سختی را متحمل شد و پس از یک تساوی قابل قبول مقابل سوئیس، به شکل ضعیفی از دست مجارستان خارج شد.

در روزهای اخیر، کلارک رویکرد خونسرد خود را کنار گذاشته است. او به عنوان بازیکن آرزوی حضور در جام جهانی را داشت اما هرگز این فرصت را پیدا نکرد. او در حالی که مسابقات قهرمانی اروپا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ ناامیدکننده بود، با استرس روبرو شد. خوش‌بینی کلارک در صورتی که هایتی را شکست دهند، ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، ناکامی در این زمینه، انتقادات شدیدی از سوی طرفداران اسکاتلند از فراتر از ماساچوست را به دنبال خواهد داشت. اکنون زمان آن است که اسکاتلند با انتظارات بزرگ روبرو شود و بحث‌ها را از آن شب هیجان‌انگیز نوامبر که با پیروزی ۴-۲ مقابل دانمارک به صعود خود خاتمه دادند، دور کند.

کنی مک‌لین، که گل چهارم اسکاتلند را از میانه میدان به ثمر رساند، گفت: «ما آن شب فوق‌العاده را شش ماه پیش داشتیم اما اکنون آن گذشته است. ما اکنون اینجا هستیم و باید بر روی حال تمرکز کنیم. می‌دانیم که این می‌تواند برای ما بسیار خاص باشد. ما در موقعیت خوبی هستیم تا خاطرات بیشتری برای خود، کشور و خانواده‌هایمان بسازیم.»

او ادامه داد: «می‌دانیم که همه چیز به آنچه که ما انجام می‌دهیم بستگی دارد و فکر می‌کنیم همه چیز برای موفقیت ما فراهم است. ما به یک مرکز ورزشی درجه یک آمده‌ایم و امکانات زیادی برای بهتر شدن داریم. باید به مدیر و کادر فنی اعتبار داده شود. این یک محیط بسیار حرفه‌ای است.» این محیط همچنین شامل بازیکنانی است که می‌توانند بازی را تغییر دهند، از جمله مک‌تومینای که با پیشرفت خود پس از منچستریونایتد، نقش مهمی در جام جهانی خواهد داشت.

اسکاتلند نباید انتظار داشته باشد که مراکش را شکست دهد. برزیل هم که برزیل است. مأموریت کلارک این است که اطمینان حاصل کند اسکاتلند پس از بازی اول در موقعیت خوبی قرار دارد. آنها باید الگوی خود را در تورنمنت‌ها بشکنند و از موقعیت خود به عنوان مدعی لذت ببرند. پاداش این کار از همیشه بزرگ‌تر خواهد بود.

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