دزدی تجهیزات تیم ملی انگلیس در آستانه جام جهانی/ کفش کین و بلینگام هم سرقت شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس در آستانه اولین تمرین خود در کانزاس سیتی، هدف یک دزدی بزرگ قرار گرفت و کفش‌های بازیکنان این تیم از یک ون به سرقت رفت. طبق گزارش‌ها، کفش‌های بازیکنان سرشناس تیم به همراه توپ‌های رسمی مسابقات و تجهیزات کلیدی تمرینی دزدیده شده‌اند.

این دزدی در حین انتقال بار از زمین وستم پال در فلوریدا به محل تمرینی تیم در سواپ ساکر ویلاژ در میسوری، که قرار است به مدت سه هفته محل اقامت آنها باشد، رخ داد. تیم تحت هدایت توماس توخل قرار است روز شنبه برای اولین بار در این محل تمرین کند، اما اکنون کارکنان در تلاشند تا مشخص کنند چه چیزهایی به سرقت رفته و چه مواردی در دسترس است.

منابع خبری اعلام کرده‌اند که تنها یک توپ فوتبال در میان بار باقی مانده است و نگرانی‌هایی وجود دارد که کفش‌های بازیکنانی مانند هری کین و جود بلینگام نیز به سرقت رفته باشد. این دزدی ضربه‌ای سنگین به برنامه‌ریزی‌های تیم در آستانه بازی افتتاحیه جام جهانی برابر کرواسی وارد کرده است و کارکنان امنیتی مشکوک هستند که رانندگانی که به آنها اعتماد کرده بودند ممکن است در این دزدی دخیل باشند. فدراسیون فوتبال انگلیس در حال همکاری با پلیس محلی برای تلاش‌های ناامیدکننده به منظور بازیابی اموال دزدیده شده است.

کارکنان تیم تمامی تجهیزات ضروری تمرینی خود را برای سفر از کمپ پیش از مسابقات در فلوریدا به محل رسمی جام جهانی بسته‌بندی کرده بودند. این تجهیزات شامل وسایل تحلیلی، تخته‌های توخل و میزهای ماساژ بوده است. با این حال، کارکنان اکنون از این دزدی شوکه شده و با زمان محدودی برای بازیابی یا جایگزینی اقلامی که برای برنامه‌ریزی‌های دقیق آنها حیاتی است، مواجه هستند.

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