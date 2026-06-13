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شوک بزرگ در محل تمرین یوزها

کشف جسد در یک قدمی اردوی تیم ملی ایران

کشف جسد در یک قدمی اردوی تیم ملی ایران
کد خبر : 1798073
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انتشار خبر کشف یک جسد متلاشی‌شده در پارکینگ روبروی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک، اردوی ملی‌پوشان را در آستانه دیدارهای حساس پیش‌رو در شوکی بزرگ فرو برد.

به گزارش ایلنا، دفتر دادستانی شهر تیخوانا اعلام کرد که ماموران در جریان یک گشت نظارتی، جسدی در حال تجزیه را در صندوق عقب یک خودرو پیدا کرده‌اند. این کشف هولناک در پارکینگ یک سوپرمارکت واقع در مقابل ورزشگاه «کالینته» رخ داده است؛ یعنی دقیقاً همان مکانی که تیم ملی ایران از زمان ورودش به این شهر، تمرینات روزانه خود را در آنجا پشت سر می‌گذارد.

نکته نگران‌کننده اینجاست که این منطقه تنها یک دقیقه با هتل محل اقامت ملی‌پوشان ایران فاصله دارد و بروز چنین حادثه امنیتی در نزدیکی اردوی تیم، موجی از هیاهو و تعجب را در میان رسانه‌ها به راه انداخته است.

هنوز جزئیات بیشتری از هویت مقتول و انگیزه این جنایت از سوی پلیس مکزیک منتشر نشده است. با توجه به حساسیت حضور کاروان ایران در این منطقه، انتظار می‌رود تدابیر امنیتی در اطراف هتل و محل تمرین شاگردان قلعه‌نویی تا زمان برگزاری مسابقه به شکل ویژه‌ای تشدید شود تا آرامش روانی بازیکنان در این تورنمنت مهم تحت تاثیر قرار نگیرد.

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