موضوع از طریق فیفا در حال اقدام و بررسی است
مهدی نبی: نمیگذاریم بازیکنان تیم ملی دچار حواسپرتی شوند/ این تبعیض قابل قبول نیست
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در گفتگویی که با ESPN داشته انتقادتی را متوجه فیفا در خصوص میزبانی آمریکا در جام جهانی کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی محمد نبی سرپرست کهنهکار تیم ملی ایران که سابقه مدیریتی نیز در فدراسیون فوتبال و چند باشگاه صاحبنام را در کارنامه دارد، با پشت سر گذاشتن بیماریاش اکنون بار دیگر فرصت همراهی تیم ملی در جام جهانی را به دست آورده است.
او در اتفاقی عجیب از جمله افرادی است که موفق به دریافت ویزا برای همراهی تیم ملی در آمریکا نشده است و این در حالیست که پیش از این بارها اخبار مربوط به مسافرت شخصیاش و دیدار با خانواده در این کشور به گوش رسیده بود.
نبی در این گفتگو اعلام کرده که ایران همچنان با همکاری فیفا در تلاش برای حل این مشکل است.
او در ادامه با اشاره به اهمیت حضور تمامی نفرات اعلام شده برای همراهی تیم ملی گفت: «یک تیم فقط شامل بازیکنان و سرمربی نیست؛ کادر فنی، مدیران و نیروهای پشتیبانی نیز بخشی از تیم هستند. همه ما یک مجموعه واحد را تشکیل میدهیم.»
وی ادامه داد: «ما همچنان موضوع ویزاها را پیگیری میکنیم. فیفا این مسئله را پذیرفته و در حال بررسی آن است. امیدواریم طی چند روز آینده حل شود. در ورزش نباید هیچگونه تبعیضی وجود داشته باشد. همه باید بهطور برابر مورد برخورد قرار بگیرند و امیدوارم این موضوع به زودی برطرف شود.»
محمدنبی تأکید کرد که تمرکز تیم ملی کاملاً روی جام جهانی است: «اجازه نمیدهیم بازیکنانمان دچار حواسپرتی شوند. آنها روی مسابقات متمرکز هستند. بازیکنان ما حرفهایاند و تمرکزشان روی تمرینات، برنامهها و روند آمادهسازی تیم است و اجازه نمیدهند اتفاقات بیرون روی آنها تأثیر بگذارد.»