کاپیتان تیم ملی ایران: در جام جهانی باید احساس دوستی و اتحاد داشت
پیغام ویژه مهدی طارمی برای ایرانیان ساکن آمریکا
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران انتقادی را نسبت به رویه میزبانی آمریکا در جام جهانی مطرح کرد و مدعی شد با حضور طی سه جام جهانی، این شرایط قابل درک برای چنین رویدادی نیست.
به گزارش ایلنا، مهدی طارمی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و یکی از امیدهای موفقیت در جدالهای حساس این دوره برابر نیوزلند، مصر و بلژیک، نسبت به سیاست میزبان این دوره از رقابتهای جام جهانی واکنش نشان داد.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که سابقه بازی در تیمهای پورتو، اینترمیلان و آاک یونان را در کارنامه دارد و در دوره قبلی این رقابتها نیز توانست درخشش ویژهای از خود به جا بگذارد، در گفتگویی که با خبرنگار ESPN گفت: اقدامهای دولت آمریکا در زمینه رد ویزاها و جلوگیری از ورود یک داور سومالیایی به این کشور، به وجهه ایالات متحده آسیب زده و فضای جام جهانی را با «تنش زیادی» همراه کرده است.
کاپیتان تیم ملی در ادامه گفت: «من در سه جام جهانی حضور داشتهام و همیشه گفته میشود وقتی از هواپیما پیاده میشوی و وارد کشور میزبان میشوی، یک فضای خاص از دوستی و همبستگی جهانی را احساس میکنی.»
طارمی که کاملا از وضعیت کنونی ناراضی به نظر میرسد، گفت: «متأسفانه الان چنین حسی ندارم. در این جام جهانی تنش زیادی وجود دارد. این موضوع را در فضای مسابقات احساس میکنید و متأسفانه به خاطر اقداماتی مانند رد ویزاهاست. البته شاید این فقط احساس شخصی من باشد.»
منطقه لسآنجلس میزبان حدود ۱۴۰ هزار ایرانی مهاجر است. طارمی ابراز امیدواری کرد که این جامعه از تیم ملی حمایت کند و تأکید کرد برای همه ایرانیان بازی میکند.
کاپیتان تیم ملی در پایان گفت: «ممکن است برخی ایرانیان خارج از کشور یا کسانی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتهاند با دولت موافق نباشند، اما همه ما ایرانی هستیم. ما متحد هستیم و به دنبال صلح هستیم. فکر میکنم آنها برای حمایت از ما به ورزشگاه خواهند آمد و ما هم باید آنها را خوشحال کنیم و برایشان شادی به ارمغان بیاوریم.»