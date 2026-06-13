علیرضا جهانبخش: ترس از ناامنی و حواشی در آمریکا؟ نه قطعا!

به گزارش خبرنگار ایلنا، تیم ملی ایران با توجه به شرایط شکل گرفته مجبور شده در مکزیک که یکی از میزبانان این دوره از جام جهانی است، کمپ خود را برپا کرده و به شکلی پرماجرا برای این رقابت‌ها آماده شود.

علیرضا جهانبخش در این خصوص اینطور گفته است: «اگر بخواهم صادق باشم، شرایط برای همه ما بسیار سخت بوده است. مدام باید وضعیت خانواده، عزیزان و مردم کشورمان را پیگیری کنیم و طبیعی است که این موضوع روی فضای تیم تأثیر بگذارد.»

جهانبخش افزود: «ما در تیم ملی تلاش می‌کنیم هر کاری از دست‌مان برمی‌آید انجام دهیم تا مردم‌مان را خوشحال کنیم؛ به‌ویژه در چنین شرایطی.»

کاپیتان باسابقه تیم ملی ایران درباره حواشی شکل گرفته نیز اینطور توضیح داد: «بدیهی است که در هر حرفه‌ای یک نهاد مسئول رسیدگی به چنین شرایطی است. در فوتبال این مسئولیت بر عهده فیفاست. شعار فیفا هم این است که فوتبال جهان را متحد می‌کند.»

وی ادامه داد: «ما هم دقیقاً با همین نگاه به این موضوع نگاه می‌کنیم. ما اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم و از این بازی لذت ببریم. فوتبال یک بازی زیباست که می‌تواند مردم، ملت‌ها، فرهنگ‌ها و رنگ‌های مختلف را کنار هم قرار دهد.»

او گفت: «می‌خواهیم تصویر خوبی از خودمان به جهان ارائه دهیم، به عنوان ایرانی‌ها و به عنوان مردم پارس احساس مسوولیت می‌کنیم. ما اینجا هستیم تا پیام صلح بدهیم و مردم را به اتحاد دعوت کنیم. در نهایت همه ما انسان هستیم. فرهنگ‌های مختلف، رنگ‌های مختلف و شیوه‌های زندگی متفاوتی داریم، اما در پایان همه انسان هستیم. باید مطمئن شویم که خارج از زمین فوتبال نیز همه چیز در مسیر درستی قرار دارد.»

جهانبخش در ادامه گفت که تمرکز اصلی تیم ملی روی فوتبال است و بازیکنان قصد ندارند درباره موضوعاتی که شناخت کاملی از آنها ندارند اظهارنظر کنند.

او توضیح داد: «به عنوان تیم ملی ایران، ما اینجا هستیم تا تصویری مثبت ارائه کنیم. همان‌طور که گفتم، ما مردمی صلح‌طلب هستیم. ما تاریخی بسیار غنی و فرهنگی بسیار اصیل داریم و تلاش می‌کنیم همین موضوع را به نمایش بگذاریم. شاید اتفاقات مختلفی در جهان رخ دهد، ما دست کم در حرفه خودمان کاری را انجام می دهیم که در آن تخصص داریم. فکر می‌کنم ورود به موضوعاتی که شناخت یا دانش کافی درباره آنها نداریم کار دشواری است. مهم‌ترین چیزی که در تمام این سال‌ها و در تمام کشورها و تورنمنت‌هایی که با تیم ملی حضور داشتیم به آن پایبند بوده‌ایم، همین موضوع است.»

جهانبخش درباره شرایط حضور در آمریکا نیز گفت: اکنون هم با توجه به شرایط موجود در آمریکا، هدف ما تغییری نکرده است. شرایط برای ما همان است و مهم‌ترین مسئله این است که به زمین برویم و فوتبال بازی کنیم.»

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از جهانبخش درباره نگرانی‌های امنیتی مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سؤال شد که او در پاسخ گفت که هیچ نگرانی خاصی در این زمینه ندارد و به توانایی فیفا برای مدیریت این مسائل اعتماد دارد.

جهانبخش درباره اینکه آیا ترسی دارد و نگران امنیت است، گفت: «درباره خودم یا تیم؟ اگر درباره خودم، راستش نه. خیلی نگران نیستم. همانطور که گفتم فیفا مسئول تمامی تیم‌های حاضر در جام جهانی است. فرقی نمی‌کند مسابقات در آمریکا برگزار شود یا در هر کشور دیگری. فیفا و برگزارکنندگان موظف هستند امنیت بازیکنان و تمامی افرادی که در مسابقات حضور دارند را تامین و تضمین کند. از این نظر شخصاً نگرانی خاصی ندارم و فکر نمی‌کنم سایر اعضای تیم هم چنین احساسی داشته باشند یا چنین ذهنیتی در گروه وجود داشته باشد.»

با این حال، جهانبخش پذیرفت که هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند در طول مسابقات چه شرایطی پیش خواهد آمد: «اما اگر بخواهم صادق باشم، ما خودمان را برای هر شرایطی که ممکن است پیش بیاید آماده کرده‌ایم. این موضوعی است که مدام در داخل تیم درباره آن صحبت می‌کنیم؛ به‌ویژه چون بازیکنان جوان زیادی در تیم حضور دارند و چند چهره جدید نیز به جمع ما اضافه شده‌اند که تجربه چنین شرایطی را ندارند و اگر با بعضی اتفاقات یا شرایط غیرمنتظره مواجه شوند ممکن است کمی شوکه شوند.»

وی در پایان گفت: « اما من فکر می‌کنم تیم برای مواجهه با شرایط مختلف در آینده آمادگی لازم را دارد.»

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